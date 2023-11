Nizza, miracolo Farioli: la storia del ‘nuovo Guardiola’ italiano

Il Nizza si gode il talento di Francesco Farioli, l’allenatore italiano del momento che è considerato il “nuovo Guardiola”.

La squadra francese è al secondo posto in Ligue 1, alle spalle del PSG per un solo punto in classifica. I rossoneri stanno disputando una stagione al di sopra di ogni aspettativa e i meriti sono stati dati tutti alla cura Farioli. Il tecnico italiano è arrivato in Francia quest’estate e si è subito preso la scena con una filosofia di gioco che richiama molto il calcio moderno di Pep Guardiola.

Sono rimasti tutti folgorati dal Nizza di Farioli e ora anche le big europee hanno messo nel mirino l’allenatore italiano.

Chi è Francesco Farioli: il suo percorso prima del Nizza

Il Nizza di Francesco Farioli è una delle squadre più interessanti della stagione 2023-24. I risultati estasianti raggiunti fino ad ora in Ligue 1 hanno portato alla ribalta anche il nome di un allenatore italiano sconosciuto ai più fino a qualche mese fa. Alla sosta per le Nazionali di ottobre il Nizza è secondo in classifica, avendo battuto nel giro di una settimana sia PSG e Monaco, avendo il minor numero di gol subiti (4) tra i 5 maggiori campionati europei.

Classe 1989, il giovane allenatore italiano, ha avuto una vita e una carriera molto intensa. Da giovane giocava nel ruolo di portiere, ma solo a livello dilettantistico prima di lasciare velocemente l’attività.

Nel 2015 ha lavorato per due anni come preparatore dei portieri all’Aspire Academy, il centro che si occupava dei giovani calciatori del Qatar creato ad hoc in vista dei Mondiali 2022. E nel 2017-2018 entra a far parte dello staff di Roberto De Zerbi al Benevento con lo stesso ruolo. Da lì nasce un legame forte tra i due e Farioli lo segue anche al Sassuolo.

Dalla Turchia alla Francia: Farioli sorprende tutti

Dopo l’esperienza con De Zerbi viene chiamato a fare la prima esperienza da allenatore in Turchia, con il Fatih Karagümrük, squadra neopromossa che chiude il campionato all’8° posto.

A metà della stagione successiva viene esonerato ma dopo qualche mese passa all’Alanyaspor, che arriva 5°. Il percorso si chiude l’anno seguente con un esonero. In estate, tra scetticismi e difficoltà, viene chiamato dal Nizza che anticipa tutte le italiane e gli dà una grossa chance.

La grande partenza del Nizza si è inserita in un inizio di stagione piuttosto caotico in Ligue 1, che ha visto faticare non solo PSG di Luis Enrique ma anche il Lione e il Marsiglia.

Miracolo Nizza, Farioli show: ora lo vogliono le big

Il miracolo Nizza potrebbe continure fino alla fine della stagione e riportare il club francese in Champions League dopo anni di assenza.

Il suo futuro è già ora in bilico. In Serie A ci pensano Napoli e Milan, club desiderosi di avviare un nuovo progetto giovane e vincente. Ma ci sono anche le squadre di Premier League che potrebbero seguire l’esempio del Brighton e portare l’alter ego di De Zerbi, nonché quello di Guardiola, nel campionato più importante del mondo.