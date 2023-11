Serie A: colpo di scena, firmerà di nuovo con la Fiorentina

Novità importanti per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, perché un grande calciatore italiano è pronto a firmare di nuovo con la Fiorentina in vista delle prossime settimane.

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, altri restano a lungo o a vita. Ed ecco che arrivano delle novità importanti per quanto riguarda la scelta di un top club che ha intenzione di chiudere.

In Italia sono stati tanti gli affari in questi ultimi anni in particolare tra alcuni club, ma ora c’è uno che vuole crescere sempre di più e per farlo dovrà avere in rosa i migliori giocatori possibili.

Calciomercato Serie A: è pronto a firmare

Il calciomercato di gennaio è lì ormai pronto ad avvicinarsi e ci sono tantissime notizie che riguardano la possibilità di chiudere alcuni affari di mercato da parte di diverse società. C’è la volontà di provare a definire gli accordi tra un club storico italiano e un giocatore in particolare. Tanti movimenti con acquisti e cessioni che ci saranno, ma le trattative di calciomercato sono tante e riguardano anche quelli che sono i rinnovi di contratto da parte di alcuni club e giocatori.

C’è un giocatore che ora può firmare con la Fiorentina come già aveva fatto tempo fa, perché la società vuole provare a migliorarsi sempre di più puntando sui migliori giocatori che ci sono in circolazione e per questo motivo c’è la sensazione che si possa provare a chiudere nuovamente un’affare che non troppo tempo fa si era concluso. Il club viola sta cercando di definire gli ultimi dettagli.

Rinnovo Fiorentina Bonaventura: le ultime

Il precedente contratto era arrivato a inizio 2023 quando Bonaventura aveva firmato il rinnovo fino al 2024 con opzione in favore del club anche per il 2025. Adesso però c’è l’idea di cambiar tutto, perché c’è la sensazione che possa arrivare un rinnovo per Bonaventura, ma questa volta fino al 2025 con opzione 2026.

Fiorentina: la stagione di Bonaventura

Impressionante l’impatto avuto in questa stagione da parte di Giacomo Bonaventura che ha lasciato la Fiorentina con 5 gol e 2 assist in questi giorni perché dopo anni è arrivata di nuovo la chiamata della Nazionale dell’Italia di Luciano Spalletti che ha creduto forte in lui.

Infatti, a prescindere da quella che sarà la situazione di rinnovo con la Fiorentina per Bonaventura, che il giocatore resterà concentrato per dare tutto contro Macedonia del Nord e Ucraina per le partite di qualificazioni a Euro2024.