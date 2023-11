Scommesse, Florenzi “incastrato” dai tifosi: spunta un video con Tonali

Alessandro Florenzi è stato iscritto nel libro degli indagati per il caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano: spunta un video.

La giornata di ieri è stata sicuramente molto pesante per il Milan e per il difensore romano che si è visto recapitare le accuse dalla Procura di Torino per aver scommesso su piattaforme illegali. La situazione legata al caso scommesse in Serie A sembra non voler terminare più e ora ci sono altri rischi molto importanti anche per il calciatore italiano.

Le ultime notizie su Alessando Florenzi parlano di un possibile coinvolgimento che può portare alla squalifica del calciatore del Milan.

Caso scommesse: indagato anche Florenzi

L’inchiesta della Procura di Torino sul caso scommesse su piattaforme illecite si allarga sempre di più. Dopo Nicolò Fagioli della Juventus, Sandro Tonali del Newcastle e Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa, anche il calciatore del Milan Alessando Florenzi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura torinese per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

I primi due calciatori hanno ammesso le proprie colpe e patteggiato per una squalifica ridotta rispetto a quanto previsto dalla legge. Salteranno tutto il resto della stagione e seguiranno un percorso di cura dalla ludopatia.

Per Florenzi la situazione è ancora in alto mare: le indagini sono ancora in corso e nei prossimi giorni sarà ascoltato dalla Procura di Torino.

Scommesse Florenzi: il web trova un video “sospetto”

Il web, si sa, è un contenitore inifito di notizie che tutti possono trovare e dove tutti possono dire la propria, talvolta anche esagerando e accusando calciatori di cose che mai sono successe. La giornata di ieri è stata molto pesante per Alessandro Florenzi per il caso scommesse e i tifosi del calcio italiano hanno subito trovato un video che – secondo chi lo ha pubblicato in rete – inchioda il calciatore nel caso scommesse.

In particolare, molti utenti hanno reperito un vecchio video di Florenzi e Tonali in compagnia dei giornalisti di DAZN per il racconto dello Scudetto. Durante l’intervista Florenzi parla della partita contro l’Atalanta e della grande vittoria arrivata con il gol di Theo Hernandez.

“Abbiamo fatto dall’inizio alla fine sempre lo stesso gioco. Inconsciamente potevamo pensare che un X con l’Atalanta ci avrebbe portato a fare la partita della vita contro il Sassuolo, invece noi abbiamo pensato di vincere quella partita”.

Caso scommesse: le parole di Florenzi insospettiscono i tifosi

Le parole “un X con l’Atalanta” secondo molti utenti sono il chiaro messaggio che Alessandro Florenzi sia abituato a scommettere sul calcio. In tantissimi hanno commentato le immagini mostrando tutti i propri sospetti.

“Se dici un X sei ludopatico“; “i calciatori normali avrebbero detto un pareggio, si capisce che è abituato a scommettere“. Sono solo alcuni dei commenti pubblicati sui social network da parte di alcuni tifosi che pensano che Florenzi sia colpevole nel caso scommesse.