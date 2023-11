Sguardo magnetico e lato A illegale: Ivana Knoll li stende tutti

Ivana Knoll con le solite armi manda i fan fuori di testa: sguardo pazzesco e un lato A ravvicinatissimo e sempre più esplosivo

Il 2023 ha visto Ivana Knoll consacrarsi in maniera definitiva tra le bellezze più acclamate in assoluto sul mondo dei social. La modella e influencer croata, di origini tedesche, è diventata una icona non soltanto per gli appassionati di calcio e sport.

Per i tifosi, resteranno indimenticabili le sue pose e le sue apparizioni lo scorso anno ai Mondiali in Qatar, che hanno sancito il suo passaggio a una dimensione planetaria. In precedenza, era già piuttosto conosciuta, ma prevalentemente per il pubblico di oltre oceano, dato che per buona parte dell’anno vive negli Stati Uniti, dove si era fatta notare nei principali avvenimenti sportivi a stelle e strisce come i match della NBA oppure il Superbowl, ma anche a contatto con alcune celebrità locali, come ad esempio il rapper Drake o l’attore Jamie Foxx.

Amicizie che sono state piuttosto chiacchierate a livello di gossip, ma, per il momento, non è dato sapere se Ivana sia single o fidanzata. Sulla sua vita privata, in effetti, la 31enne mantiene un certo riserbo. Aveva acceso la curiosità anche una foto scattata con Erling Haaland in estate a Ibiza, ma si trattava soltanto dello scatto di una appassionata di calcio davanti a uno dei suoi idoli e nulla più.

Ivana Knoll, primo piano assolutamente devastante: scollatura da infarto

Ciò che è certo, è il fascino conturbante ed esplosivo di Ivana, che su Instagram continua a dettare legge. In qualsiasi situazione, lei non si fa pregare a mettersi in mostra, regalando scatti a dir poco da favola.

Anche l’ultimo post, con un primo piano micidiale, riceve la solita valanga di like da parte della community, che la segue sempre con più entusiasmo.

Bellezza da capogiro e un lato A in risalto da una prospettiva ravvicinatissima, una immagine che non si può che definire bollente e in grado di alzare le temperature come non mai. Per Ivana ormai è una abitudine, graditissima tra l’altro dai suoi oltre tre milioni di followers su Instagram. Da personaggio pubblico quale è diventata, ha ricevuto anche delle critiche, ma di recente ha deciso di iniziare a rispondere a tono. E infatti la didascalia di questo scatto recita così: “Non mi importa che la gente pensi che io sia folle, fin quando pensano che io sia eccitante“. Un messaggio inequivocabile.