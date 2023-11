Tutto deciso: addio Inter e ritorno in patria

L’Inter non confermerà un giocatore al termine dell’attuale stagione. Certo l’addio: può tornare nel vecchio club.

Può sorridere Simone Inzaghi, alla luce dei tanti risultati positivi raggiunti dalla sua Inter. I nerazzurri, grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Frosinone nell’ultimo turno di campionato, hanno mantenuto la vetta della classifica rimanendo a +2 dalla Juventus.

Già conquistata, inoltre, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e del Mondiale per club in programma nel 2025. Un ruolino di marcia eccellente, specie considerando che molti dei nuovi acquisti finora hanno recitato il ruolo della comparsa.

La lista, ad esempio, comprende il nome di Juan Cuadrado ai box a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille sinistro. La sua ultima presenza in campo risale al 7 ottobre: da quel momento in poi è sparito dai radar e non è ancora chiaro quando potrà ricominciare ad allenarsi insieme al resto dei compagni. Il 35enne vorrebbe rientrare in tempo per giocare contro la Juventus (26 novembre) ma tutto dipenderà dall’esito dei successivi esami a cui verrà sottoposto. Deludente, poi, anche il rendimento di Alexis Sanchez.

Il cileno, rientrato a Milano dopo l’ottima esperienza vissuta al Marsiglia, ha fatto fatica a rendersi determinante per le sorti della propria squadra. Appena un gol in 9 apparizioni complessive: quello rifilato al Salisburgo. Ancora peggiore, se possibile, il bottino totalizzato da Davy Klassen sbarcato alla corte di Inzaghi lo scorso primo settembre a parametro zero ma impiegato con il contagocce in questa prima parte di stagione.

Inter, l’addio è scontato: possibile il rientro in patria

L’olandese, in particolare, è stato utilizzato soltanto 3 volte in campionato (Sassuolo, Salernitana e Torino) per un totale di 67 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Un magro bottino, a cui vanno aggiunte le 2 presenze registrate in Champions. Il suo contratto da 1.7 milioni netti scade il 30 giugno 2024 e, alla luce di questi dati, difficilmente l’amministratore delegato Giuseppe Marotta deciderà di attivare l’opzione per il rinnovo annuale.

Nel futuro del 30enne potrebbe esserci un ritorno all’Ajax o in un’altra società della Eredivisie. L’Inter, dal canto suo, si è già messa alla ricerca di un adeguato sostituto: intriga molto Thiago Alcantara, fuori dal progetto del Liverpool ed intenzionato a mettersi alla prova in un contesto differente rispetto alla Premier League. Il brasiliano (che piace pure alla Juve) sta recuperando da un infortunio all’anca rimediato ad aprile e ad inizio anno inizierà a guardarsi intorno, in attesa di decidere dove proseguire la carriera. Un altro colpo a parametro zero, nel pieno stile Marotta.