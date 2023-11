Rivoluzione in società, esonerato il DS: scelto anche il sostituto

Il complicato inizio di stagione della squadra ha portato la proprietà a prendere una decisione tanto importante quanto clamorosa, visto che ad aver perso il posto non è stato l’allenatore bensì uno dei dirigenti.

Di questa possibilità se ne stava iniziando a parlare già da diversi giorni, ma come un fulmine a ciel sereno in mattina è arrivata addirittura anche l’ufficialità. Stando a quanto riportato dal club stesso, infatti, il direttore sportivo è stato esonerato, ritenuto responsabile di una programmazione non all’altezza degli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

A fronte di questa decisione importante l’organigramma del club cambierà sicuramente, con la proprietà che ha anche già il sostituto del ds.

Rivoluzione in società, esonerato il DS: è ufficiale

Stando dunque a quanto comunicato dall’Alessandria stessa sui propri canali con una nota ufficiale, in data odierna il signor Umberto Quistelli è stato sollevato, o meglio esonerato, dall’incarico di Direttore Sportivo dei grigi.

Alessandria, esonerato Quistelli: prime novità in società

A fronte di questa decisione i tifosi potrebbero storcere il naso, ma stando a quanto trapela dal club, la nuova proprietà dell’Alessandria vorrebbe affiancarsi di uomini fidati per guidare il club verso obiettivi futuri.

Out Quistelli: ritorno importante in casa Alessandria

Con l’esonero di Quistelli l’Alessandria non ha perso tempo ed ha scelto subito a chi affidare il ruolo di Direttore Sportivo del club. Inutile dire che nel corso di questi giorni la società piemontese aveva valutato profili diversi rispetto ai soliti, ma alla fine la scelta sarebbe ricaduta, ancora, su Ninni Corda, reo di conoscere molto bene l’ambiente.

Nei prossimi giorni, se non addirittura ore, ci sarà l’ufficialità di questo ritorno in casa Alessandria, col dirigente italiano che solo 10 giorni fa era stato cacciato per fare spazio proprio a Quistelli.