Calciomercato: Lozano già lascia il PSV, nuova destinazione

Tante voci che iniziano a circolare inerenti al calciomercato a ciò che accadrà nelle prossime ore in vista della prossima sessione invernale di gennaio, dove anche Lozano può già andar via dal PSV.

Si è venuta subito a creare una situazione particolare in Olanda, dove negli ultimi giorni di mercato l’ex giocatore del Napoli è tornato a giocare nel suo vecchio club ma ora potrebbe già dire addio.

Vicenda particolare quella che stanno vivendo le parti e bisognerà capire come andrà a finire, ci sono due destinazioni che possono essere convincenti per un nuovo accordo col messicano.

Calciomercato: Lozano lascia il PSV

E’ arrivato solo pochi mesi fa per una nuova avventura con il club olandese che lo lanciò anni fa per poi passare al Napoli di Ancelotti dopo i Mondiali. Ecco che però ora arriva la notizia che potrebbe cambiare il futuro del giocatore in maniera del tutto inaspettata. Perché il calciatore messicano Hirving Lozano può già lasciare il PSV Eindhoven. Dopo il trasferimento della scorsa estate dal Napoli per 12,2 milioni di euro, ora potrebbe pensare di lasciare il club olandese per una nuova squadra.

Ci sono già delle nuove proposte che avrebbe ricevuto il calciatore messicano che già in estate piaceva a diverse società straniere fuori dall’Europa. Proprio da queste tornano gli interessamenti che possono portare Lozano ad andare a concludere la stagione con una squadra diversa rispetto quella attuale. Ci sarebbero due possibilità per il talento messicano che sono pronte ad investire su di lui in maniera concreta.

Futuro Lozano: MLS o Messico

Sono due le proposte arrivate da fuori Europa per Hirving Lozano che può andare a giocare in Major League Soccer o in Messico. Ci sarebbero delle proposte indecenti per il calciatore che piace tanto a diverse società e sono pronte ad investire su di lui.

Non è la MLS avanti al club messicano al momento, perché l’offerta più ricca arriva proprio dal Messico per Lozano che ora dovrà prendere una decisione entro le prossime settimane per gennaio.

Calciomercato Lozano: il PSV chiede una plusvalenza

Per lasciar partire Lozano però il PSV vorrà fare una plusvalenza con il giocatore messicano e nelle prossime settimane si potrà capire di più su quella che sarà l’operazione possibile. L’ingaggio del giocatore dovrà essere alto visto che ha da poco firmato col PSV un contratto importante. Il mese di gennaio sarà quello decisivo.