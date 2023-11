Calciomercato Milan, ecco il rinforzo: arriva il colosso

Il Milan si muove sul calciomercato alla ricerca del rinforzo giusto per Stefano Pioli: i rossoneri si avvicinano a un vero e proprio colosso

Le ambizioni del Milan si misurano sul campo, dove i rossoneri sono chiamati a ritrovare la continuità smarrita nel mini ciclo prima della pausa per le Nazionali, ma anche sul calciomercato.

Il club milanese non ha alcuna intenzione di darsi per vinto per raggiungere i suoi obiettivi, ma intanto va alla ricerca di profili adatti a migliorare la rosa, soprattutto per contrastare la scia di infortuni che, praticamente in tutti i reparti, affligge Stefano Pioli. In difesa, la coperta è particolarmente corta, con Pierre Kalulu che resterà ai box per diversi mesi ancora e anche Marco Pellegrino lontano dal ritorno in campo.

Considerando che Simon Kjaer non può più avere la continuità fisica di un tempo, Thiaw e Tomori sono costretti a fare gli straordinari per difendere la porta di Maignan e fino al nuovo anno saranno obbligati a un vero e proprio tour de force, cercando di mantenere una condizione accettabile.

La società ha intenzione di risolvere il problema sul mercato, individuando un nuovo difensore centrale che faccia al caso di Pioli. Un nuovo nome è pronto a sbaragliare la concorrenza e a trasferirsi in Italia.

Il Milan ha un nuovo obiettivo in difesa: arriva dal Chelsea

Nelle ultime settimane il Milan ha individuato diversi obiettivi che potrebbero rinforzare la sua retroguardia. Kiwior è in prima fila, esattamente come Kelly, anche se in quel caso i costi sono più alti. Tra i due litiganti per vestire la casacca rossonera, è spuntato un nuovo nome che potrebbe sbaragliare il resto dei nomi in lista. Stiamo parlando di Benoit Badiashile.

Il classe 2001 francese si è trasferito dal Monaco al Chelsea lo scorso gennaio per 38 milioni di euro, ma il suo apporto alla causa è stato veramente poco. In questa stagione non è praticamente mai entrato in condizione ed è rimasto ai margini, totalizzando zero presenze in Premier League.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan è pronto ad approfittare della situazione e a garantirsi il colosso da 194 centimetri d’altezza già nel mercato invernale. Non si sa ancora con quale modalità di trasferimento potrebbe decollare l’affare, difficilmente a titolo definitivo, ma Badiashile rappresenta un’opzione interessante e percorribile, anche se per il momento è solo un’alternativa ai tanti nomi in lista.