Napoli: l’agente chiede la cessione

E’ un momento particolare in casa Napoli perché dallo scudetto della passata stagione si è arrivati ad un cambio totale del progetto con anche l’allenatore esonerato in questi giorni.

Si può pensare ad una rivoluzione per gli azzurri, perché da un momento all’altro qualcosa potrebbe cambiare con il Napoli pronto a dover lasciar partire qualche giocatore.

Il presidente De Laurentiis ha affidato la squadra al nuovo allenatore e adesso dovrà pensare a quelli che sono i contratti dei giocatori e il loro futuro.

Calciomercato Napoli: rinnovi e cessioni

Il futuro di alcuni giocatori del Napoli è in bilico, perché ci sono diversi top che possono andar via come capitato a Kim la scorsa estate. Pronte le maxi offerte dei top club per giocatori come Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski e tanti altri, ma anche per quelli meno di livello come Gianluca Gaetano.

Tutto pronto per quello che può accadere nei prossimi mesi con la sessione di calciomercato di gennaio che può essere quella giusta per la cessione di alcuni di questi calciatori.

Gaetano Napoli: l’agente apre alla cessione

Mario Giuffredi, agente anche di Gianluca Gaetano, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli di quello che può essere il futuro del giovane centrocampista azzurro. Perché fino a questo punto il calciatore ha trovato poco spazio e ora sente il bisogno di ritagliarsi qualcosa di importante in Serie A dopo aver dimostrato di essere all’altezza.

Al Napoli è sempre stata un’ottima riserva, ma giocando poco, per questo motivo ora per Gaetano si apre anche l’occasione di una nuova squadra con un trasferimento in Italia. A parlarne è stato il suo agente che ha detto: “Non ha avuto molto minutaggio, deve esprimere le sue qualità e se non sarà a Napoli allora valuteremo altre opportunità”.

Rinnovo Politano Napoli: contratto a vita

Mario Giuffredi, che è agente anche di Matteo Politano nel Napoli, ha poi voluto parlare anche del suo assistito che quest’anno sta facendo una stagione davvero importante sotto tutti i punti di vista. Infatti, l’esterno d’attacco sembra essere diventato uno dei leader e De Laurentiis l’ha capito.

Per questo motivo c’è la voglia di provare a rinnovare il contratto di Politano con il Napoli a vita, visto che lo stesso agente suoi ha svelato che ha voglia di restare per il resto della carriera in azzurro, dove ha vinto lo scudetto e si è tatuato sulla palle quel giorno che resterà indelebile per il resto della sua vita.