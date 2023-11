Club italiano in vendita: proprietà messicana, l’annuncio ufficiale

By

C’è l’annuncio da parte del presidente, che è pronto a cedere la squadra italiana. Il prossimo proprietario sarà messicano? Ecco tutti i dettagli.

Svolta improvvisa per la squadra italiano che, molto presto, potrebbe cambiare proprietà e finire nelle mani di investitori stranieri. A sorpresa, infatti, un gruppo messicano è interessato alla società che ha una storia ultracentenaria ed una delle tifoserie più importanti d’Italia. Ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa con il presidente che ha già stabilito il prezzo di vendita.

Arrivano aggiornamenti riguardo il futuro del club italiano che è finito nel mirino di un fondo straniero. Svolta a sorpresa da parte del patron che è pronto a fare un passo indietro e lasciare, nuovamente, il calcio italiano.

Annuncio ufficiale: il prossimo presidente sarà messicano?

Ci sono diversi fondi interessati al club lombardo. Nei giorni scorsi s’è parlato con insistenza dell’arrivo in Italia del magnate messicano Carlos Slim, considerato uno degli uomini più ricchi al mondo. L’imprenditore, già attivo nel mondo del calcio, è proprietario in Spagna del Real Oviedo ed anche azionista di due squadre messicane come Leon e Pachuca.

Secondo quanto riportato da tmw, l’interesse verso il Brescia di Carlos Slim risale a qualche tempo fa. Non ci sono stati passi in avanti riguardo il possibile cambio di proprietà. Si tratta di semplici approcci che non sono stati approfonditi. Ecco perché la società ha tenuto a smentire la notizia riguardo l’imminente arrivo del tycoon messicano.

Ecco il comunicato ufficiale del Brescia, rilasciato qualche giorno fa, in merito alla notizia relativa al cambio di proprietà.

“La società ci tiene a smentire in maniera categorica la notizia riportata da alcune testate web locali. Non ci sono offerte vincolati per la vendita del Brescia Calcio. Queste indiscrezioni creano disagio all’ambiente e incrinano il rapporto della società con i tifosi. Ecco perché alla luce di ciò, la società è pronta ad intraprendere ogni azione legale a tutela della propria immagine”.

Serie B, Brescia in vendita: il prezzo è deciso

Al di là delle smentite di rito, resta la volontà di Cellino che è pronto a cedere il Brescia per 25 milioni. E’ questo, infatti, il prezzo stabilito dal patron per la cessione del club lombardo. Ci sono due potenziali acquirenti, pronti a chiudere l’affare e a rilevare la società. Top secret i nomi con le parti a lavoro per definire al più presto l’affare e garantire un futuro solido alla squadra italiana.