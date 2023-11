Europei 2024: sorteggio gironi, qualificate e fascia Italia

Tutto quasi pronto per quelli che saranno gli Europei 2024 che si andranno a giocare in Germania la prossima estate. Decisive saranno le ultime partite di qualificazioni.

Anche l’Italia di Luciano Spalletti è coinvolta in queste gare finali che possono dire tutto per il dentro o fuori riguardo le squadre che andranno a giocare i prossimi Euro2024.

Bisognerà poi capire cosa verrà fuori dai sorteggi per gli Europei 2024 dove ci sarà l’estrazione delle squadre in base anche alle fasce per cui sono qualificate.

Sorteggi Europei 2024: quando ci saranno, la data

Presto sarà tutto pronto per i prossimi Europei dopo la vittoria della scorsa edizione dell’Italia. Proprio gli azzurri si giocheranno la qualificazione in queste ore. In base a questo che si stabilirà anche la fascia del sorteggio per Euro 2024 e come funziona con le squadre qualificate. Ci saranno i sei gironi da quattro squadre dove soltanto due per girone più le migliori 4 terze che riusciranno ad ottenere poi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

I prossimi Europei ci saranno nell’estate 2024, ma quando ci sarà il sorteggio degli Europei 2024 e come funziona in base alle posizioni delle squadre qualificate. E’ sabato 2 dicembre ad Amburgo, che ci sarà il tanto atteso sorteggio e inizierà alle ore 18. Saranno 24 Nazionali qualificate per il torneo estivo.

Europei 2024: sorteggio e fasce delle qualificate

In arrivo le ultime notizie su quelle che saranno le squadre qualificate per i sorteggi Europei 2024 con le fasce che saranno 4 per andare a comporre i gironi e ci sarà una divisione in base ai risultati ottenuti in questi mesi e alle posizioni del raking Uefa di ogni rispettiva Nazionale. Questa la modalità di qualificazione per la posizione delle Nazionali in ogni fascia. Per l’Italia ci sarebbe la 3 o 4 fascia:

Prima fascia: Germania, più le migliori squadre vincitrici dei gironi

Seconda fascia: Squadre vincitrici del girone dal sesto al decimo posto del raking e le migliori seconde

Terza fascia: seconde classificate dal 12esimo al 17esimo posto ranking

Quarta fascia: seconde classificate dal 18esimo al 20esimo posto ranking più le tre vincitrici dei playoff

Sorteggi Europei: squadre qualificate

C’è già una divisione per fasce per le squadre qualificate per i sorteggi Europei 2024. Queste quelle già qualificate con altre 8 che mancano e proprio in queste ore saranno ufficiali: