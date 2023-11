Infortunio grave, si è rotto il crociato: svelati i tempi di recupero

Il bollettino di questa sosta Nazionale si ‘macchia’ di un infortunio gravissimo, che costringerà uno dei giocatori più importanti al mondo ad appendere gli scarpini al chiodo prematuramente in questa stagione.

Ovviamente non parliamo di ritiro, ma i tempi di recupero che serviranno al ragazzo per tornare a pieno regime sono talmente lunghi che non gli permetteranno di tornare in campo prima dell’inizio della prossima stagione, salvo incredibili colpi di scena.

A comunicare questa tegola è stato lo stesso club in una nota ufficiale sui propri siti, nella quale sono stati principalmente riportati i risultati degli esami ai quali il giocatore si è sottoposto in mattinata.

Infortunio grave, si è rotto il crociato: è ufficiale

Bruttissime notizie arrivano dall’infermeria in vista dei prossimi impegni stagionali della squadra, visto che uno dei pilastri della formazione titolare ha subito un infortunio gravissimo che lo renderà indisponibile almeno fino alla fine di questa stagione.

Un’assenza, questa, che a lungo andare potrà pesare sui risultati della squadra, ma alla quale l’allenatore dovrà assolutamente trovare una soluzione, intervenendo eventualmente anche sul calciomercato. Fino ad allora, però, ci si dovrà arrangiare, ma questo già lo si aveva pronosticato, visto che le lacrime di dolore che hanno accompagnato il giocatore all’uscita dal campo altro non sono state che un’anticipazione dei drastici risultati degli esami ai quali il giocatore si è sottoposto in mattinata.

Stando dunque a quanto riportato dal Barcellona sui propri siti ufficiali, le sensazioni che aleggiavano attorno alle condizioni di Gavi sono state alla fine confermate, visto che sono ufficiali le rotture del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro. Il giovane centrocampista della Roja nei prossimi giorni si sottoporrà ad un’intervento chirurgico per risolvere questi problemi, a seguito del quale verrà fornito un nuovo referto medico.

Barcellona, infortunio Gavi gravissimo: i tempi di recupero

Peggio non poteva andare a Gavi, ma effettivamente le urla straziate dal dolore, miste alla lacrime che gli hanno bagnato il viso, non potevano lasciare presagire nulla di particolarmente positivo.

Gli esami ai quali si è sottoposto in mattinata il centrocampista del Barcellona hanno dunque confermato le prime sensazioni, con Gavi che in pratica si è distrutto il ginocchio destro in occasione di Spagna-Georgia.

Questo infortunio, ovviamente, ha difatti segnato la stagione del giovane talento blaugrana, che dovrà rimanere fermo ai box per tanto tempo. Stando alle ultime notizie, infatti, i tempi di recupero stimati per Gavi oscillano fra i 7 ed i 9 mesi.

Gavi out fino a fine stagione: Europeo a rischio

A fronte dei tempi di recupero stimati, si può tranquillamente dire che la presenza di Gavi al prossimo Europeo con la Spagna è fortemente a rischio. Ovviamente il centrocampista del Barcellona proverà a fare di tutto per tornare a disposizione del CT de la Fuente, ma in questi casi, e con questi infortuni, è sempre meglio andare cauti.