Caso Giulia Cecchettin: sfogo di Spalletti

E’ il giorno di Ucraina Italia, eppure il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha voluto prima di tutto iniziare la conferenza stampa parlando del caso Giulia Cecchettin.

E’ diventato chiaramente un caso internazionale quello del clamoroso omicidio della 22enne Giulia Cecchettin, che è stata uccisa dal suo ex fidanzato fin troppo geloso di lei e la sua vita che era pronta a decollare dopo gli studi.

Ad esporsi in maniera diretta e senza giri di parole è stato anche l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti che ha voluto spendere delle parole per la giovane ragazza scomparsa.

Caso Giulia Cecchettin: le parole di Spalletti

Toccante il ricordo di Luciano Spalletti che è intervenuto sulla vicenda Giulia Cecchettin per far sentire la sua voce e lanciare un appello forte, lui che oggi rappresenta la guida della Nazionale di calcio Italiana. Queste alcune delle sue parole in merito a quanto accaduto:

“Non ne possiamo più di questi codardi di m… travestiti da principi azzurri. Dobbiamo aiutare le donne a prendere le distanze da chiunque pretenda di possedere la loro libertà”.

La vicenda Giulia Cecchettin ha toccato tanto il paese, ma è solo l’ennesima vittima di quanto accado ormai da decenni con la violenza sulle donne che non ha più fine. Intanto, Spalletti e l’Italia proveranno a vincere oggi contro l’Ucraina per strappare la qualificazione a Euro 2024 in memoria anche della giovane ragazza che come gli Azzurri rincorreva i propri sogni.