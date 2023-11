Ines Trocchia tortura i fan: il Lato A è da infarto

Ines Trocchia e una visione da far impazzire tutti gli ammiratori, scollatura superlativa per la prorompente modella partenopea

La bellezza e l’eleganza di Ines Trocchia sono ormai diventate iconiche e irresistibili. Primi piani super seducenti, quelli proposti dalla super modella partenopea, che spopolano sui social e infiammano in un attimo la passione della platea.

Parliamo di una modella non soltanto tra le più affascinanti d’Italia, ma anche in grado di acquisire una fama e una visibilità internazionale. Una vera e propria esportatrice del marchio della femminilità e sensualità made in Italy in giro per il mondo. Tutto questo a suon di copertine e scatti sui social, che fanno rapidamente il giro del web e per popolarità escono rapidamente anche al di fuori.

Attivissima sulla community, Ines ha dei profili Twitter e Instagram sui quali praticamente ogni giorno offre contenuti sempre nuovi al suo vasto pubblico. Su Instagram, in particolare, vanta oltre un milione e 600 mila followers, deliziati di volta in volta da visioni che sono allo stesso tempo celestiali e bollenti. Le temperature sono sempre altissime sulle sue pagine web, nonostante l’estate sia ormai un ricordo da un pezzo.

Ines Trocchia, il lato A non sta dentro al top: prospettiva da vertigini

Una lunga serie di capolavori, per l’ex soubrette di trasmissioni televisive sportive, grande appassionata di calcio e tifosissima dell’Inter. Anche l’ultimo post è di quelli in grado di mettere a rischio le coronarie di tutti.

Una didascalia che è tutta un programma e che dice: “Boys only want love if it’s torture”. Di ‘tortura’, effettivamente, si tratta, a guardarla in questo caso, dato che è davvero difficile rimanere indifferenti di fronte a una esibizione ravvicinata di sensualità talmente esplosiva. Il filtro in bianco e nero, come spesso accade, contorna in maniera sublime il fascino mediterraneo di Ines.

La 28enne si esibisce in giacca scura di pelle, con una zip che non riesce praticamente per niente a contenere il suo vertiginoso lato A. Il dettaglio delle sue gambe pazzesche fa il resto, nel far impazzire la community. Inevitabilmente, la reazione di tutti è quella di sempre. Like a non finire e come al solito commenti carichi d’amore: “Sei sempre pazzesca”, “La più gn… del pianeta”, “Meglio di un quadro”, “Ammazza e che spettacolo”. Ines non si smentisce mai e ha colpito ancora.