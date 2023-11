Infortunio grave: stagione finita, club risarcito

Ultimissime notizie che riguardano quello che è accaduto ad un grande talento che si è infortunato e ha concluso in anticipo la sua stagione per il bruttissimo ko.

Quanto è accaduto ha lasciato tutti a bocca aperta, perché un grande giocatore dopo pochi mesi dall’inizio dalla stagione è stato costretto a fermarsi e non lo si potrà rivedere più in campo.

Una terribile notizia che arriva al suo club che ora chiede giustizia e vuole il dovuto risarcimento, pronta una grossa causa che può cambiare le regole del calcio.

Infortunio grave e stagione finita: i tempi di recupero

Si è subito visto che l’infortunio accusato del giocatore era più grave del previsto. Brutte scene quelle viste in campo che hanno toccato molti tifosi di ogni squadra. Perché il talento è andato ko ed è subito scoppiato a piangere, chiedendo aiuto nell’uscita dal campo per quanto accaduto al suo ginocchio. C’era grande apprensione, ma tutti si aspettavano il peggio.

Adesso è arrivata la notizia che conferma il grave infortunio con i tempi di recupero veramente lunghissimi. Luis De La Fuente, ct della Spagna, in conferenza stampa ha raccontato gli attimi dopo il terribile infortunio di Gavi vissuti nello spogliatoio della sua Nazionale. Queste le sue parole:

“Gavi era a pezzi, così come tutto lo spogliatoio. Per il clima che c’era sembrava che avessimo perso. Ha fatto un passo e il ginocchio gli è andato. E’ il momento più difficile che abbia mai vissuto nel calcio”.

Infortunio Gavi: quando torna

Non ci sono speranze per vedere Gavi in questa stagione in campo e nemmeno all’Europeo 2024. Perché il grave infortunio al ginocchio lo costringerà a stare fuori per 7 mesi almeno. Questi i tempi di recupero con il giocatore sotto choc e ora subito pronto a rimettersi in gioco per il prossimo anno.

Ci sarà un percorso per riabilitare il giocatore a tornare in campo il prima possibile, ma senza fretta. Per questo motivo ora il Barcellona è pronto a fare causa per l’infortunio di Gavi e chiedere una cifra importante per la perdita del suo talento.

Barcellona: chiesto risarcimento alla Spagna per Gavi

Tante critiche in Spagna per l’infortunio di Gavi con il Barcellona che per il suo talento 19enne classe 2004 chiede alla FIFA una cifra maggiore per la sua perdita. Secondo quanto si apprende dal Mundo Deportivo, da parte della società blaugrana che detiene il cartellino del classe 2004 c’è grande rabbia nei confronti della Federazione per averlo schierato in campo in una partita ormai inutile per le qualificazioni contro la Georgia.

Così facendo al Barcellona andrebbe subito un indennizzo economico da parte della FIFA, stimato tra i 4 e i 5 milioni di euro. Cifra che fa andare su tutte le furie il Barcellona, che per l’infortunio di Gavi non accetta e chiederebbe molto di più.