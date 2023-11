Italia ad Euro 2024: la promessa di Spalletti, annuncio in diretta

Italia ad Euro 2024, ecco le parole di Luciano Spalletti che ha fatto una promessa ai tifosi italiani.

L’Italia si qualifica ai prossimi Europei e difenderà il titolo di campione d’Europa in Germania. Obiettivo centrato dal ct Luciano Spalletti, subentrato a settembre al posto di Roberto Mancini. Con il pareggio contro l’Ucraina, di questa sera, la Nazionale ha strappato il pass per Euro 2024. Ecco la promessa del ct che, a fine partita, è stato intervistato da Rai Sport.

Grande soddisfazione per l’Italia che ha conquistato la qualificazione ai campionati Europei, che si terranno in Germania la prossima estate. Grande merito va dato al ct Spalletti che ha saputo dare entusiasmo ad una Nazionale in crisi, dopo l’addio improvviso di Mancini. Ecco l’annuncio del ct che, al termine della partita di oggi contro l’Ucraina, ha detto la sua sulla gara e sui prossimi obiettivi dell’Italia.

Italia: intervista a Spalletti dopo l’Ucraina

“Non era facile, nel calcio è così: nulla è scontato. Noi oggi abbiamo fatto una buona partita. Bisognava essere bravi a tenera palla sulla linea d’attacco ma l’Ucraina ha fatto vedere le sue qualità”.

“Sofferenza? Conosco benissimo queste situazioni. Ci sono nato e cresciuto, so fare il mio lavoro. Sono andato a ringraziare tutto l’entourage della Federazione. Eravamo tutti in attesa di questo risultato. Delle volte è importante farsi i complimenti e dire a tutti bravi”.

“Adesso viene il bello”.

A Sky Sport, riguardo il futuro dell’Italia Spalletti ha aggiunto: “Non dimentichiamo da dove siamo partiti, c’è stato il calcioscommesse che ha turbato per ben due volte il gruppo. Le difficoltà ci sono state ma le abbiamo superate. Ora possiamo divertirci. Avremo tempo per creare la Nazionale. Anch’io avrò più conoscenze”.

Intervista Donnarumma e Chiesa dopo Ucraina Italia

“Siamo contentissimi, meritiamo di essere agli Europei. Adesso è giusto andare in Germania a difendere il titolo. Abbiamo l’ambizione di vincere di nuovo. Ringraziamo tutti i nostri tifosi che ci hanno dato una mano incredibile, anche negli ultimi minuti. Questa è una di quelle emozioni che non si può spiegare. Siamo tutti uniti, abbiamo visto la forza del gruppo e dell’Italia”.

Queste le parole di Chiesa ai microfoni di Rai Sport.

“Sono felicissimo per questa qualificazione. A inizio settembre sembrava impossibile, avevamo tutti contro. Per fortuna abbiamo raggiunto questo risultato, alla fine abbiamo portato a casa il pareggio e ci siamo qualificati. E’ importante per noi, la Nazionale e i tifosi, per tutto il nostro movimento calcistico italiano. Era fondamentale. Ci andiamo a giocare un altro europeo da campioni in carica”.