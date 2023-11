Italia: Spalletti lo esclude, nuovo rigorista

By

Cambia la Nazionale di Luciano Spalletti in vista della prossima e ultima partita del girone Ucraina Italia, che sarà decisiva per il futuro della squadra degli Azzurri per gli Europei 2024.

Perché mancano 90 minuti o poco più per decidere chi andrà ai prossimi Euro 2024 tra l’Ucraina e l’Italia, che si giocano nello scontro diretto la sfida decisiva per andare a giocare la competizione Uefa.

Intanto, in vista della prossima gara ci sono delle scelte che ha deciso il commissario tecnico che non vuole lasciare nulla al caso e si gioca tutto per il progetto futuro.

Italia: Spalletti cambia, le esclusioni

Dopo Italia Macedonia del Nord finita 5-2 ci saranno dei cambi nella formazione di Spalletti per Ucraina Italia. Sono arrivati i convocati del commissario tecnico che ha deciso di mandare 5 giocatori in tribuna per questa partita, si tratta di Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso, Colpani e a sorpresa anche Berardi. Questa la lista per la prossima sfida:

Portieri: Donnarumma, Provedel, Vicario;

Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Biraghi, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Mancini;

Centrocampisti: Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella;

Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Kean, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.

La formazione che dovrebbe scegliere l’allenatore vedrebbe il dubbio in attacco tra Scamacca e Raspadori, con Politano che andrebbe a prendere il posto di esterno a destra.

Ucraina Italia: il rigorista diventa Politano

Con Berardi fuori e Jorginho che difficilmente tornerà sul discetto dopo l’ennesimo rigore dagli 11 metri con la maglia della Nazionale, il nuovo rigorista su cui potrebbe fare affidamento Spalletti se si dovesse venire a creare la soluzione sarà quindi Politano. Cambierà tanto quindi la Nazionale azzurra nelle scelte per l’ultima partita decisiva.

Ucraina Italia sarà la gara che potrebbe permettere agli Azzurri di staccare il pass per la prossima competizione Uefa degli Europei. Ci sono delle novità importanti che riguardano la formazione che scenderà in campo secondo le scelte di Luciano Spalletti che ieri ha provato Matteo Politano come ala destra.

Italia: Spalletti al primo vero esame

Ucraina Italia sarà l’ultima partita per gli azzurri con Spalletti che vuole provare ad ottenere la qualificazione diretta agli Europei 2024 dopo un momento difficile vissuto dalla Nazionale con il precedente ct Roberto Mancini. La Nazionale darà tutto per provare a vincere e archiviare subito definitivamente questa vicenda. Al momento pare che la Nazionale possa ritrovarsi in 3 o 4 fascia.