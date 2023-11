L’accordo col Milan può saltare: vendetta Champions

Una piccola “vendetta” dopo i fatti di Champions League: l’accordo con il Milan può saltare. La società rossonera è avvertita.

Non appena termineranno gli impegni dei giocatori con le varie Nazionali, ripartiranno i principali campionati europei e anche la seguitissima Champions League. Fra le squadre italiane impegnate vi è anche il Milan, il cui girone è uno dei più avvincenti. La formazione rossonera infatti è stata chiamata a misurarsi con PSG, Newcastle e Borussia Dortmund. Proprio i tedeschi saranno il prossimo avversario del Milan per la gara di ritorno, dopo lo 0-0 in Germania.

Le due società però potrebbero fronteggiarsi anche in sede di calciomercato. Entrambe, infatti, sono sulle tracce del terzino del Betis, Juan Miranda. Un giovane di 23 anni dalle grandi prospettive, che nel caso dei rossoneri potrebbe rappresentare il profilo ideale e tanto ricercato per il ruolo di vice Theo Hernandez. Gli spagnoli sono preoccupati dalla possibilità di perdere un così valido elemento, ma al contempo già si sfregano le mani per i guadagni che potrebbero ricavarne.

Secondo le informazioni riferite da ‘todofichajes’, inizialmente sembrava che il Milan fosse in vantaggio nella negoziazione con il Betis, al punto che spesso si è considerato un affare già fatto. Negli ultimi giorni però è entrato in scena il Borussia Dortmund, che cerca con urgenza rinforzi già a gennaio per rilanciarsi in Bundesliga. Potrebbero infastidire seriamente i rossoneri.

Milan, il Borussia Dortmund può soffiargli il giocatore: le ultime dalla Spagna

Al momento non sussistono condizioni per il rinnovo di contratto di Juan Miranda col Betis Siviglia – in scadenza nel giugno del 2024 – poiché il giocatore intende fare un salto in avanti in carriera e ricercare una società più ambiziosa ancora rispetto a quella attuale. Gli spagnoli si sono arresi dinanzi a tale presa di posizione e attendono l’offerta del Borussia Dortmund, poiché già annunciata come più interessante di quella che può avanzare il Milan.

I rossoneri non sembrano eccessivamente preoccupati, poiché avrebbero il sì del calciatore già da diverso tempo. Quindi, il compito che spetta ai tedeschi è quello di convincere il club, che ha una voce in capitolo piuttosto importante. La proposta del Milan è di circa due milioni di euro d’ingaggio a stagione per il giocatore e di circa cinque milioni al Betis per portarlo in Italia a gennaio. Alla luce della stretta di mano col Milan, sembra che soltanto un cambio di idee da parte del difensore potrebbe spostare l’asse della trattativa.