L’Arabia rovina i piani Juve: maxi offerta e addio

Dall’Arabia Saudita un club si è inserito per un obiettivo della Juve. Ora i bianconeri devono battere la concorrenza.

La Juventus vuole un colpo a centrocampo per gennaio ed è pronta a prenderne uno dalla Premier League. Nelle ultime ore, però, si sono presentati dei nuovi club che potrebbero portare via il giocatore dalle mani di Giuntoli.

Oltre ad alcuni club europei, anche dall’Arabia arrivano voci su alcuni club sauditi che potrebbero acquistare il centrocampista. Ora Allegri rischia di perdere il suo pupillo.

Dopo aver vinto tutto con il Manchester City nella scorsa stagione, ora Kalvin Phillips si sente poco apprezzato nel club. Guardiola gli lascia poco spazio (216 minuti spalmati in 8 partite) data l’importanza di Rodri per la rosa, e il giocatore inglese vuole andare via da Manchester, possibilmente in un altro campionato.

L’esperienza acquisita dal classe 1995 lo rende uno dei centrocampisti più osservati in Europa, specialmente dalla Juve che sta cercando un sostituto di Pogba e Fagioli (rinnovato in attesa del ritorno dalla squalifica) in mezzo al campo.

Phillips rischia di non andare alla Juve: ecco chi lo vuole oltre ai bianconeri

L’affondo definitivo della Juve per Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City, non è ancora arrivato dopo il blitz a Londra. I bianconeri stanno studiando la situazione del mediano inglese, ma aspettare troppo potrebbe costare caro alla Vecchia Signora: dall’Arabia Saudita potrebbe arrivare un’offerta ufficiale.

I bianconeri devono agire sul mercato per coprire i buchi a centrocampo, e oltre al nome di Lazar Samardzic (da mesi accostato alla Juve) stanno cercando Phillips per farlo giocare più arretrato, nella posizione di Locatelli. L’idea è quella di averlo in prestito fino a fine stagione con annesso diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni, o anche poco meno. La cifra è sicuramente più bassa rispetto a quella pagata dal City per prenderlo dal Leeds (50 milioni di euro), ma è comunque considerevole per le casse bianconere.

La concorrenza per Phillips è piuttosto folta: il Newcastle ha mostrato un interessamento concreto per lui, data la squalifica di Tonali che lascia uno spazio in mediana, così come il Bayern Monaco che vorrebbe aggiungerlo al suo centrocampo per farlo diventare uno dei titolari fissi. Nelle ultime ore sono arrivate anche le sirene arabe per il giocatore, che per adesso preferisce rimanere in Europa e giocarsi le sue carte anche in Nazionale.

L’obiettivo di Phillips è quello di giocare con continuità in vista di Euro 2024 per giocare fisso nella mediana inglese, e Giuntoli può fare leva sulla titolarità per prenderlo a gennaio e darlo ad Allegri per il resto della stagione.