Milan boom, arriva una nuova stellina: c’è il piano

Il Milan guarda al presente ma anche al futuro: nel mirino c’è anche uno dei giovani più promettenti al mondo

Il Milan continua ad essere molto attivo in sede di mercato. I rossoneri starebbero pensando di aprire una trattativa per assicurarsi uno dei giovani talenti più apprezzati in Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza rossonera potrebbe tentare l’assalto alla giovane stellina già nella finestra invernale di calciomercato: convincere il club a cederlo non sarà facile.

La stagione del Diavolo era partita nel migliore dei modi in Serie A, fino alla pesante sconfitta nel derby. I tifosi milanesi sono delusi dal rendimento altalenante della squadra che, adesso, ha perso terreno dalle due rivali in vetta alla classifica: Inter e Juventus. Nemmeno in Champions League le cose vanno al meglio. La vittoria casalinga sul Paris Saint Germain, però, ha ridato speranza alla squadra di Pioli che rischiava di compromettere il proprio cammino europeo.

Da qualche anno a questa parte la filosofia societaria del Milan è notevolmente cambiata. Un tempo, nell’era Berlusconi, arrivavano a San Siro calciatori di fama mondiale che hanno regalato un’epopea di successi e trofei ai tifosi rossoneri. Negli ultimi tempi, però, la strategia sul mercato della dirigenza è mutata, così come i rapporti di forza nei maggiori campionati europei.

Continua la linea verde: rossoneri sulle tracce del giovane talento

La linea tracciata dal Milan prevede l’acquisto di calciatori giovani che possano garantire qualità ed essere i capisaldi della squadra presente e futura, ma con la possibilità di mettere a bilancio ottime plusvalenze in caso di cessione. Su questa scuola di pensiero si sono fondate le ultime sessioni di mercato dei rossoneri, e anche quelle future non dovrebbero essere diverse.

E così, dopo il colpo molto “futuribile” fatto quest’estate con il 2004 Luka Romero, arrivato a parametro zero e per il momento tenuto abbastanza “in freezer” sperando che esploda presto, adesso sotto osservazione c’è un talentino italiano, forse la più grande promessa che abbiamo al momento a casa nostra. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Milan vorrebbe intavolare una trattativa per Simone Pafundi, gioiellino classe 2006 dell’Udinese.

Pafundi è uno dei talenti più chiacchierati del panorama calcistico italiano e, nonostante la giovane età, ha già esordito in prima squadra nell’Udinese e perfino con l’Italia dei grandi. Il talento del giovane fantasista non è in discussione, ma in questa stagione il ragazzo sta faticando a trovare spazio in bianconero.

In questo scenario vorrebbe inserirsi il Milan che, approfittando del poco spazio ottenuto da Pafundi, potrebbe aprire una trattativa a prezzi inferiori rispetto a quanto richiesto dall’Udinese, che si aspetterebbe di monetizzare almeno 20 milioni dalla sua cessione. La dirigenza milanista potrebbe provare a prelevarlo già nella sessione invernale, ma appare più probabile che un vero assalto avvenga nel corso della prossima estate.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI