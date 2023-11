Paolo Maldini nuovo dirigente: c’è l’accordo

Il calciomercato non riguarda solo i calciatori ma anche allenatori e dirigenti, perché adesso ci sono novità molto importanti per il futuro di Paolo Maldini che dopo il Milan vuole riscattarsi.

L’ex capo responsabile del mercato e uomo decisivo tra lo spogliatoio e la società ha concluso i propri rapporti in malo modo col Milan e per questo motivo ora cerca una nuova avventura.

Tante voci nelle ultime settimane, ma adesso sembra che qualcosa di concreto si sta realizzando per il dirigente pronto a restare nel mondo del calcio ancora a lungo.

Calciomercato: Paolo Maldini torna da dirigente

Si parla tanto da settimane del possibile ritorno di Paolo Maldini nel mondo del calcio dopo la rottura con la sua squadra del cuore del Milan. Le voci che riguardano l’ex leggenda del calcio italiano che oggi veste i panni di dirigente e uomo mercato è stato accostato anche al Manchester United, ma la scorsa settimana sarebbe stato in Arabia Saudita, dove pare sia arrivata una maxi offerta per convincerlo al trasferimento.

Lui però non è ancora del tutto convinto della proposta arrivata, perché Paolo Maldini per accettare l’offerta dall’Arabia Saudita pare voglia ancora aggiustare qualcosa probabilmente a livello economico. Ci sarebbero, infatti, degli aspetti da limare per ufficializzare l’affare. Il dirigente è pronto ad ascoltare nuove offerte che lo porteranno via dal proprio paese.

Maldini all’Al-Ittihad: accordo vicino

Si tratta dell’Al-Ittihad, la squadra saudita in cui gioca anche Benzema, che sta provando in tutti i modi a chiudere con Paolo Maldini da dirigente per sistemare il futuro del club e farlo crescere sempre di più.

La scorsa settimana c’è stato un passaggio concreto, visto che Maldini è volato di persona in Arabia Saudita per discutere del contratto e dando quindi una forte apertura. L’accordo tra le parti sembra sempre più vicino.

Paolo Maldini in Arabia Saudita: tifosi Milan spaccati

Paolo Maldini accetterebbe di andare a fare il dirigente in Arabia Saudita e con l’Al-Ittihad chiaramente per un aspetto economico, ma anche per altri come la progettualità di crescita che sta cercando di avere il paese arabo e per la mancanza di stimoli di andare ad accettare offerte a club rivali dal suo Milan.

Ci sarebbero stati dei forti interessamenti anche in Europa e in Italia per Paolo Maldini che però porta sempre il Milan nel suo cuore e per questo motivo che i tifosi si spaccano tra chi critica la scelta dei soldi Arabi e che lo comprende.