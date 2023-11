Richiesta da 80 milioni: la Juventus si chiama fuori

La richiesta è piuttosto elevata, ragion per cui la medesima Juventus si chiama fuori dalla possibile asta.

La rivoluzione di cui la Juventus sarà protagonista in estate e in parte già a gennaio potrebbe riguardare più di tutto l’attacco. Tante situazioni, infatti, sono da definire, fra cui la più importante quella che riguarda la continuità di Dusan Vlahovic.

Al momento, il punto fermo dell’attacco bianconero appare essere Federico Chiesa, rientrato post-infortunio anche nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti, per la quale ha messo a segno due reti contro la Macedonia del Nord.

Uno dei nomi che maggiormente stuzzica l’interesse della Juventus è quello di Jadon Sancho del Manchester United. L’attaccante inglese si è formato proprio nelle giovanili del club di Manchester, ma il debutto da professionista è avvenuto col Borussia Dortmund, prima di rientrare “alla base” nel 2021.

Il classe 2000 è un giocatore dal grande presente e imponenti prospettive future, per cui lo United esige cifre da capogiro per negoziarne la cessione. L’intenzione è inibire il club che presenterà un’eventuale offerta al punto da rendere quasi impossibile la vendita. Qualora invece avvenisse, i ricavi potrebbero ammorbidire il dispiacere per aver perso un attaccante straordinario.