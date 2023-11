Club alla ricerca di soci: contatti avviati con l’advisor

I risultati che la squadra sta ottenendo in campo sono un pò lo specchio anche di quanto sta accadendo in società, con la proprietà che non sta decisamente attraversando uno dei momenti più sereni della sua recente storia.

Non è dunque un caso che proprio nelle scorse ore il presidente ha preso una decisione importantissima, che potrebbe cambiare per sempre non solo le sorti società, ma anche eventualmente il suo organigramma.

Stando alle ultime notizie, infatti, la proprietà ha avviato i contatti con l’advisor di fiducia per la ricerca di nuovi soci desiderosi di investire nel club.

Club in difficoltà, avviata la ricerca di nuovi soci

Le difficoltà che la squadra sta riscontrando in campo sono un pò lo specchio, come anticipato, di quelle che in realtà la società. C’è dunque bisogno di dare una scossa importante a tutto l’ambiente per salvare non solo la stagione ma anche la faccia, motivo per il quale la proprietà avrebbe preso una decisione importante che riguarda il futuro societario del club.

In evidente difficoltà, a seguito di una riunione fatta con tutti i soci, il presidente avrebbe scelto di contattare chi di dovere con l’obiettivo di provare a risollevare le sorti di una società che non naviga di certo in acque tranquille. Le perdite registrate a bilancio nell’ultima stagione sono decisamente importanti e preoccupanti, motivo per il quale si sarebbe attivato un campanello d’allarme che la proprietà non ha assolutamente snobbato, anzi.

Stando infatti a quanto riportato da Il Secolo XIX, la famiglia Platek avrebbe contattato l’advisor di fiducia affidandogli il compito di andare alla ricerca di nuovi soci per lo Spezia. Stando al noto quotidiano ligure, il gruppo statunitense proprietario del club spezzino si sarebbe affidato in questa ricerca alla Blackbridgesports, azienda di consulenza che avrebbe seguito i Platek anche dell’acquisizione del Sonderiskyie.

Lo Spezia cerca nuovi soci, ma cos’è la Blackbridgesports?

Il Secolo XIX ha dunque riportato che lo Spezia si sarebbe affidato alla Blackbridgesports per andare alla ricerca di nuovi soci. Ma cos’è quest’azienda?

Essenzialmente la Blackbridgesports è un’azienda di consulenza sugli investimenti nel calcio e nello sport, specializzata in acquisizione, fusione, intermediazione e ristrutturazione del debito.

Questa, come anticipato, non è la prima volta che la famiglia Platek lavora con la Blackbridgesports, ed è forse proprio per questo che la proprietà dello Spezia ha scelto di affidare il futuro del club ligure a questa azienda, e non alle altre (validissime) concorrenti.

Futuro Spezia, fra vendita e soci

Con l’intervento della Blackbridgesports si potrebbe credere che la famiglia Platek starebbe valutando la possibilità di vendere lo Spezia, ma in realtà il gruppo statunitense valuterebbe solo l’entrata in società di nuovi soci. Tutto questo perché vendere in questo momento il club ligure avrebbe poco senso, considerato il suo bassissimo valore di mercato.