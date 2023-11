“Vlahovic via a gennaio”: rivelazione Momblano sulla Juve

Vlahovic sarebbe nel mirino di un top club europeo e a riferire l’interesse concreto è stato Momblano: le sue parole sull’attaccante della Juve.

Dusan Vlahovic potrebbe partire e lasciare la Juventus già a gennaio: questa la rivelazione fatta in diretta da Momblano, uno degli opinionisti più seguiti nel mondo Juve. Il giornalista è molto vicino all’ambiente bianconero e non avrebbe dubbi su quello che potrebbe accadere praticamente tra poco meno di due mesi.

Dusan Vlahovic, anche in questa stagione iniziata da poco più di due mesi, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Diverse sono state le gare in cui l’attaccante serbo non ha trovato il gol e questo fattore pesa tanto su di lui quanto sull’intero ambiente. In 10 match giocati nel campionato italiano di massima serie, Vlahovic ha segnato solamente 4 reti e servito un assist.

Nonostante tutto, però, secondo il giornalista Momblano ci sarebbe un club che vorrebbe affondare seriamente su di lui già a gennaio. Il centravanti classe 2000, se l’affare dovesse alla fine concretizzarsi, potrebbe lasciare la Serie A e trasferirsi nella Liga spagnola.

Per lui, infatti, vorrebbe presto fare sul serio l’Atletico Madrid di Simeone. La squadra è al momento in quarta posizione in classifica nella Liga e punta a fare sempre meglio, sfidando soprattutto Real Madrid e Barcellona. Ecco allora le ultime su questo scenario e ovviamente sulla posizione della Juve.

Calciomercato Juventus, rivelazione di Momblano: Vlahovic potrebbe andare via a gennaio

Faranno molto rumore le dichiarazioni di Momblano, ai microfoni di ‘Juventibus’, sull’attaccante principale bianconero: “L’Atletico Madrid è su Dusan Vlahovic. A me risulta che sono molto presenti sul giocatore e sono convinti di poter fare un approccio con la Juve a gennaio”. Insomma, quello del club spagnolo per il centravanti serbo sarebbe più di un interesse. Anzi l’intenzione sarebbe proprio quella di affondare su di lui già nel prossimo mercato di riparazione.

La Juventus dal canto suo ancora non ha ricevuto offerte in via ufficiale e non lascerebbe partire comunque il suo attaccante principale per meno di 60/70 milioni di euro. L’intenzione di Cristiano Giuntoli sarebbe infatti quella di, se proprio si deve cedere un giocatore come il serbo, quella di guadagnare cash quanto più possibile.

Quindi difficilmente potrebbe accettare contropartite. Forse solamente quella di Rodrigo De Paul potrebbe far vacillare, visto che il centrocampista piace parecchio, ma sarebbe comunque un’eventualità complicata.