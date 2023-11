Infortunio in Nazionale, tegola tremenda: tornerà nel 2024

Infortunio in Nazionale per un big: situazione seria per il calciatore che tornerà in campo nel 2024. Ecco l’annuncio ufficiale.

Dopo Gavi, un altro giovane talento si è fatto male durante questa pausa per le Nazionali. Infortunio serio per il calciatore che dovrà stare fermo ai box per qualche settimana. La data del rientro è prevista per il 2024.

Brutte notizie in arrivo per il club che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori talenti a causa di un grave infortunio. Tempi di recupero lunghi per il calciatore che adesso tornerà a disposizione soltanto nel 2024. La notizia è ufficiale con il comunicato da parte della Federazione che ha messo la parola fine riguardo questa vicenda. Gli esami hanno confermato le sensazioni iniziali con il calciatore che era stato costretto ad uscire dal campo dolorante.

Infortunio in Nazionale, ecco cosa è successo

Esordio sfortunato per il giocatore. Nonostante la rete messa a segno nella goleada dei Blues contro Gibilterra, il centrocampista ha riportato un gravissimo infortunio.

Al classe 2006 sono bastati sono bastati solo sedici minuti per trovare la sua prima rete con la maglia della Nazionale francese. Una gioia, questa, strozzata dal dolore a seguito dell’entrata scomposta del difensore di Gibilterra che ha causato un brutto infortunio al centrocampista che è stato costretto ad uscire dal campo dolorante.

La Francia ha comunicato i dettagli riguardo l’infortunio di Warren Zaire-Emery. Ecco gli aggiornamenti sui tempi di recupero del giovane centrocampista che dovrà tornare a disposizione del Psg direttamente nel 2024. Il classe 2006 ha conquistato la convocazione del ct della Francia Didier Deschamps e con la maglia del PSG ha già raccolto 15 presenze, tra campionato e coppe, con 2 gol e 5 assist.

Francia, infortunio per Zaire-Emery: il comunicato

La Nazionale francese, attraverso un comunicato, ha reso noto i dettagli relativi alle condizioni fisiche del centrocampista di proprietà del Psg Zaire-Emery che è uscito per infortunio nel corso della partita Francia Gibilterra.

“Il calciatore si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una distorsione grave alla caviglia destra. Warren Zaire-Emery rimarrà in cura per tutta la pausa invernale”.

Quante partite salterà Zaire-Emery? Tegola durissima per il centrocampista di proprietà del Psg che salterà le prossime sette partite, tra Ligue 1 e Champions League, della squadra francese. Infortunio non di poco conto per il ragazzo che stava trovando spazio e continuità all’interno della rosa dei parigini. Il rientro di Zaire-Emery è previsto per il 2024.