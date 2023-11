Addio già deciso: lascia l’Inter a gennaio

È pronto a dire addio all’Inter già a gennaio, ma i tifosi non sono felici: la società ha già deciso di cederlo

L’Inter ha bisogno di calciatori sempre pronti a rotazioni continue per reggere tutti gli impegni in calendario, con la necessità di portare a casa punti pesanti tra Serie A e Champions League, per raggiungere gli obiettivi stagionali.

È per questo che, anche la scorsa estate, la società ha deciso di investire tanto sul centrocampo, il reparto che è considerato fondamentale per esprimere il gioco di Simone Inzaghi. I titolari sono intoccabili, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan che non smettono di creare occasioni e di impegnarsi anche in fase difensiva. Dopo l’addio di Brozovic poi, sono arrivati anche Frattesi e Klaassen a chiudere il quadro, senza dimenticarsi di Asllani, giovane di belle speranze su cui la società ha intenzione di puntare.

In un quadro del genere, Stefano Sensi sta trovando veramente poco spazio dopo il mancato addio all’Inter la scorsa estate. I tifosi sono stati ben felici di rinnovargli la loro fiducia, anche perché nel pre-campionato aveva fatto faville e realizzato gol pesanti. Il classe 1995 di Urbino, però, è ricaduto in una spirale di infortuni che non gli ha permesso quasi mai di essere a disposizione.

Sensi dirà addio all’Inter già a gennaio

Tra scelte tecniche e forfait, Sensi ha giocato solo 17 minuti totali, suddivisi in due presenze: è veramente troppo poco per pensare di puntare su di lui anche nel prossimo futuro.

Marotta e Ausilio hanno bisogno di certezze e non possono più permettersi di aspettare un centrocampista di enorme qualità, ma che fa tanta fatica a trovare continuità fisica. Il contratto di Stefano Sensi scadrà al termine della stagione, ma l’Inter ha tutta l’intenzione di cederlo già a gennaio.

D’altronde basterebbe un prestito di sei mesi, poi sarebbe libero di scegliere la sua prossima destinazione a parametro zero. In prima fila c’è il Monza, dove il calciatore ha già giocato l’anno scorso, anche lì dovendo trascorrere più tempo in infermeria che in campo.

Adriano Galliani, però, potrebbe dargli un’altra occasione: i rapporti con i nerazzurri sono ottimi come è evidente dai tanti affari fatti negli ultimi due anni, e il centrocampista resterebbe in Lombardia, dove si è stabilizzato con la sua famiglia. I tifosi interisti lo adorano, ma ora il tempo dei saluti definitivi è sempre più vicino.