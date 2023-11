Addio Juventus: se ne va in Arabia

By

Uno dei grandi obiettivi bianconeri sta per sfumare per colpa della Saudi Pro League: ci si mettono ancora gli arabi di mezzo

I soldi degli arabi influenzano il mercato della Juventus. Cristiano Giuntoli aveva messo nel mirino un nome importante della Premier League, da regalare ad Allegri nella parentesi invernale. Purtroppo, però, sembra proprio che dovrà rinunciarci.

Il mercato della Juventus a gennaio sarà piuttosto chiaro, incentrato principalmente sull’acquisto di almeno un centrocampista. Non è escluso infatti che Giuntoli possa regalarne ad Allegri addirittura due: uno maggiormente di prospettiva e un altro di esperienza per l’immediato. L’ex ds del Napoli ha sul taccuino alcuni nomi di spicco da provare a convincere, tra cui anche profili di Premier League.

Pescare dall’Inghilterra è però sempre piuttosto difficile, sia per quanto riguarda i costi di cartellino che quelli di ingaggio. Il nome attenzionato dalla Juve è quello di Thomas Partey dell’Arsenal. L’ex giocatore dell’Atletico Madrid al momento si trova ai box per infortunio ma rappresenta un nome di grande affidamento e di ottima potenzialità fisica. Dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli servirebbe al centrocampo di Allegri esattamente un mediano come lui.

Juventus, rischia di sfumare Thomas Partey: L’Arsenal tratta con l’Arabia Saudita

I piani della Juventus su Thomas Partey potrebbero però essere rovinati dall’Arabia Saudita. Si perché come riportato su Twitter (X) dall’esperto di mercato Ekrem KONUR, ci sono in lizza per il centrocampista dell’Arsenal ben due club della Saudi Pro League: l’Al-Ettifaq e l’Al-Ahli.

Il giocatore ghanese sembra essere tentato dalle offerte economiche uniche che possono arrivare da quel quadrante calcistico del mondo e potrebbe alla fine accettare. Un bel problema per Allegri, bisognoso di affiancare un uomo di sostanza a Locatelli e Rabiot. Qualora dovesse saltare definitivamente Thomas, c’è l’ipotesi di un ritorno prepotente su Khéphren Thuram del Nizza (fratello di Marcus e figlio di Lilian). Con Farioli sta facendo benissimo ed essendo un classe 2001 potrebbe rappresentare un ottimo investimento anche per il futuro.

Il prezzo di partenza è 30 milioni, con poche possibilità di trattare verso il basso vista la buona disponibilità economica della proprietà del Nizza. Giuntoli potrebbe però abbassare la cifra con l’inserimento di qualche contropartita tecnica gradita ai francesi. In alternativa c’è anche il nome di Lazar Samardzic, in uscita dall’Udinese.

