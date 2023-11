Altro che Conte: altro italiano per lo United

Un tecnico italiano per la prestigiosa panchina del Manchester United ma non è il disoccupato di lusso Antonio Conte

L’altra faccia di Manchester: se il City è il solito rullo compressore, pass per gli ottavi di Champions League già in tasca e testa della classifica della Premier League, i loro cugini dello United sono sempre meno ‘diavoli’ in campo e sempre più ‘rossi’ di vergogna e invidia.

Gli uomini di Ten Hag faticano in campionato, dove sono lontani non solo dal vertice ma anche dalla zona Champions, e arrancano anche in un girone di Champions dove, a parte la corazzata Bayern Monaco, non per nulla già qualificato alla fase a eliminazione diretta, devono vedersela con avversari ampiamente alla loro portata, il Galatasaray dell’ex interista Mauro Icardi e il Copenaghen.

Non solo. Il pirotecnico e rocambolesco 4-3 in casa dei danesi nell’ultimo turno della ‘Coppa dalle grandi orecchie, con l’aggancio e il sorpasso sul parziale di 2-3 consumatosi in 4 minuti nel finale thrilling del match, relega i Red Devils all’ultimo posto del girone. Insomma, ce n’è abbastanza per immaginare un cambio in panchina. Ma chi al posto dell’ex Ajax? Forse un italiano ma, comunque, non Antonio Conte.

Altro che Conte: Francesco Farioli in lizza per la panchina dello United

Le telecamere lo inseguono, è stato pizzicato all’Alpitour della sua Torino durante l’ultimo atto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic dell’Atp Finals, il suo nome è accostato a ogni traballante panchina di una big, con i media che lo tirano per la giacchetta, eppure non è Antonio Conte il tecnico italiano candidato a sedersi sulla panchina del Manchester United.

Stando a quanto scrive il ‘Telegraph’, Jim Ratcliffe, il proprietario del colosso della chimica Ineos nonché l’uomo più ricco del Regno Unito con un patrimonio stimato in 22.9 miliardi di dollari, in procinto di diventare azionista di minoranza del Manchester United, vorrebbe un cambio della guardia tra Erik Ten Hag e Francesco Farioli, attuale tecnico del Nizza che è ancora imbattuto in Ligue 1.

Una scelta quasi obbligata visto che Farioli sta stupendo alla guida di un Nizza che insegue con un punto di ritardo la capolista della Ligue 1, il Paris Saint-Germain, e che è di proprietà di Jim Ratcliffe.

Un salto di qualità per l’ex preparatore di Roberto De Zerbi ai tempi del Benevento e del Sassuolo e un ulteriore attestato per una scuola italiana degli allenatori che non perde smalto come, tra l’altro, attesta il fatto che saranno ben 5 i tecnici italiani alla guida di Nazionali che saranno ai blocchi di partenza di Euro 2024: oltre a Luciano Spalletti, che ha condotto in porto la nave italiana di cui ha ereditato il timone in corso di navigazione da Roberto Mancini, Francesco Calzona, Ct della Slovacchia, Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia, Marco Rossi e Domenico Tedesco alla guida rispettivamente dell’Ungheria e del Belgio.