Calciomercato, accordo con Zidane: arriva insieme agli sceicchi

By

Svolta a sorpresa per la squadra europea: c’è l’annuncio relativo alla cessione del club agli sceicchi che, come nuovo allenatore, sono pronti a portare Zinedine Zidane.

Attualmente libero, dopo la fine dell’esperienza al Rea Madrid, il tecnico francese è stato accostato a numerose panchina. Nonostante tante voci, alla fine Zidane è rimasto senza squadra ed è ad oggi ancora nella lista degli allenatori senza contratto. Ecco perché la nuova proprietà, che molto presto potrebbe concludere l’operazione e acquistare la squadra europea, potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi dell’arrivo in panchina di Zidane.

Arrivano dalla Francia le indiscrezioni di calciomercato sul ritorno in panchina di Zinedine Zidane. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il futuro dell’allenatore francese, che sognava di allenare la Nazionale dopo i Mondiali in Qatar. La conquista della finale ha permesso a Deschamps di mantenere il ruolo di ct almeno fino ai prossimi Europei del 2024. Intanto, arrivano delle novità riguardo il futuro di Zidane che potrebbe tornare nel suo vecchio club insieme ad una nuova proprietà saudita.

Zidane in panchina: arriva insieme agli sceicchi, ecco nuove indiscrezioni

Domenica scorsa il francese è stato ospite d’onore di una manifestazione che s’è tenuta al Velodrome. Occasione utile per manifestare la sua vicinanza verso il club e i tifosi che sognano, adesso, un arrivo in panchina dell’allenatore che ha un grande legame con questa squadra.

Presenza speciale di Zidane che è stato a Marsiglia per una giusta causa. Alla presenza di tanti bambini, il campione del mondo 1998 ha fatto sognare i tifosi. Sono sempre più insistenti, infatti, le voci relative ad una cessione del Marsiglia al fondo Pif dell’Arabia Saudita. Notizie che, se confermate, non farebbero molto piacere all’attuale allenatore dell’OM Gattuso, arrivato nei mesi scorsi al posto di Marcellino.

Ecco perché i possibili proprietari sauditi potrebbero subito cambiare guida tecnica e nominare come nuovo allenatore del Marsiglia Zidane. Una prima mossa per strappare subito la fiducia della tifoseria che sogna di ritornare a vincere in Ligue 1.

Marsiglia verso la cessione? Possono arrivare gli sceicchi e Zidane

Sogno o realtà? Solo il tempo lo dirà. Intanto si sparge sempre di più la voce relativa alla possibile cessione del Marsiglia al fondo PIF dell’Arabia Saudita che è pronto a portare nell’OM Zidane. Anche il portale francese le10sport.com rilancia questo voci riportando la notizia relativa alla partecipazione di Zizou di una manifestazione nello stadio del Marsiglia. Occasione buona anche per tornare a visitare la città e calcare il terreno di gioco dell’impianto sportivo.