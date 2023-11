Calciomercato: Batshuayi in Serie A, lotterà per la salvezza

Aggiornamenti di calciomercato riguardo l’arrivo nel campionato italiano di Batshuayi: l’attaccante è pronto a firmare con il club di Serie A.

Batshuayi in Serie A: colpo a sorpresa da parte del club che in questo momento sta lottando per non retrocedere. L’affare può chiudersi nel corso della sessione di gennaio 2024. I dirigenti hanno già avuto colloqui con il Fenerbahce, proprietario del cartellino del belga, e l’entourage del ragazzo che non ha chiuso le porte a questo trasferimento.

Nuovo nome per l’attacco del club italiano. In vista del mercato di gennaio, la società è pronta a mettere a segno un super colpo e portare in Serie A l’attaccante belga Michy Batshuayi. A rilanciare la notizia dell’interesse della società nei confronti del giocatore, è il portale turco Sporx. E’ vivo, infatti, l’interesse da parte del club verso il calciatore che è attualmente sotto contratto con il Fenerbahce.

Batshuayi in Serie A: occasione per la neopromossa

La società si è mossa in anticipo per chiudere questa operazione e portare in Italia l’attaccante belga Batshuayi, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con i turchi del Fenerbahce.

Il calciatore, che in estate era sul piede di partenza, sta valutando attentamente il suo destino e molto presto potrebbe prendere una decisione importante riguardo la sua carriera. Allo stesso tempo, la società italiana dovrà convincere i turchi del Fenerbahce che non sono ancora pronti a far partire il calciatore che ha una valutazione attorno ai 7-8 milioni di euro.

Valutazioni in corso da parte della dirigenza rososblù che è pronta a fare un tentativo per portare al Genoa Batshuayi. L’ingaggio di un nuovo bomber è necessario per il club italiano che, in questo momento, ha ai box un giocatore importante come Mateo Retegui che sta avendo alcuni problemi fisici che ne stanno compromettendo il suo rendimento in Serie A. Ecco perché, in assenza di una reale alternativa, al momento Gilardino sta puntando su altri calciatori, in attesa di un rinforzo che può arrivare nella sessione invernale di calciomercato.

Batshuayi al Genoa: i dettagli

Il Genoa vuole Michy Batshuayi. Il club rossoblù ha bisogno di un rinforzo in avanti, a seguito dei vari problemi fisici che hanno colpito l’italo argentino Mateo Retegui. Ecco perché la società è pronta a fare un tentativo con il Fenerbahce per l’acquisto di Batshuayi che può essere il rinforzo giusto per le ambizioni del club genoano che ha alle spalle una grande proprietà che vuole conquistare in anticipo l’obiettivo salvezza. La dirigenza si sta già muovendo per definire al più presto questa operazione di calciomercato.