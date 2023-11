Juve beffata: Fabian Ruiz firma con un altro club di A

Fabian Ruiz è pronto a firmare con un altro club di A e non alla Juventus. L’ultima parola spetta, però, al PSG. Le ultime.

Il PSG a gennaio potrebbe dare vita ad una vera e propria rivoluzione e tra i calciatori che sembrano essere in partenza c’è anche Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo era stato accostato molto alla Juventus, ma in queste ultime ore un altro club di Serie A sembra aver messo nel mirino Fabian Ruiz in vista del calciomercato invernale. Non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro di quello che potrà succedere.

Calciomercato: svolta Fabian Ruiz, ritorna in Serie A

Fabian Ruiz sembra essere ormai pronto a tornare in Serie A in questo calciomercato invernale. La sua avventura con il PSG non è mai realmente decollata e, quindi, il club parigino potrebbe decidere di lasciare andare il calciatore per farlo giocare con maggiore continuità e naturalmente magari la prossima stagione riportarlo in una condizione completamente differente da quella attuale. Ma si tratta di un qualcosa che dovrà essere verificato nelle prossime settimane visto che, almeno fino a questo momento, non si hanno assolutamente certezze.

Ritornando alla notizia rilanciata da fichajes.net, Fabian Ruiz è finito nel mirino del Milan e potrebbero essere proprio i rossoneri a beffare la Juventus in questo calciomercato. Si tratta di una possibilità importante per rilanciarsi dopo un periodo non facile. Di certo stiamo parlando di un qualcosa che entrerà nel vivo solamente nelle prossime settimane visto che in questo momento si è concentrati a risolvere la questione.

Il centrocampista piace comunque molto a Milan e Juventus e si è pronti ad un duello per arrivare alla fumata bianca. Di certo ad oggi non abbiamo certezze e per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo, ma la strada è segnata e presto avremo delle novità.

Mercato: il Milan pensa a Fabian Ruiz

Il nome di Fabian Ruiz è una possibilità per il Milan e per questo motivo non ci resta che attendere l’inizio del calciomercato invernale per avere un quadro molto più chiaro. Sul calciatore, come detto in precedenza, c’è anche la Juventus e quindi si profila un derby italiano per un calciatore voglioso di tornare nel nostro campionato.