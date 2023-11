Calciomercato Serie A: arriva a gennaio per 7 milioni, la destinazione

Pazza idea che sa di alte ambizioni per un club che punta in alto in Serie A, si tratta del colpo di calciomercato a gennaio.

Il colpo dal Belgio annunciato dall’estero, come rinforzo a gennaio per un club di Serie A che sta pensando come sistemare il proprio attacco, in vista di quella che è l’occasione di mercato che si presente per la sessione invernale.

La situazione contrattuale permetterà al club di giocarsi le proprie chance sul mercato, cogliendo l’occasione anticipando quella che è la concorrenza che ci sarà a fine stagione, riuscendo a prenderlo anticipatamente.

Calciomercato Serie A: colpo da 7 milioni a gennaio

Un colpo da 7 milioni per un club italiano che ha manifestato forte interesse per un esperto centravanti che vuole lasciare il proprio club, per ritrovare la sua Nazionale, dopo un periodo vissuto tra alti e bassi.

Corteggiato anche dalle big che giocano la Champions League, tra i club italiani, alla fine potrebbe spuntarla sul mercato un club diverso, che ha alte le proprie ambizioni, dopo aver fatto bene in questa prima parte di stagione.

È infatti il Genoa a puntare su Michy Batshuayi, calciatore che piace anche ad altre squadre in Serie A che vorrebbero rinforzarsi nel mercato di riparazione che vedrà la finestra di calciomercato aprirsi tra gennaio e febbraio. L’annuncio arriva dall’estero.

Mercato Genoa, colpo Batshuayi a gennaio: l’annuncio

A riportare la notizia sul colpo a gennaio per il Genoa, che pensa a Michy Batshuayi, sono i media turchi. Precisamente, il portale turco Sporx, rivela che il Genoa lo preleverebbe dal Fenerbahce, club dal quale vorrebbe separarsi l’attaccante belga.

Si dovranno valutare quelle che saranno le richieste economiche della società turca che è consapevole di poter rischiare di perdere Batshuayi a costo zero, qualora non dovessero liberarlo per il mercato di gennaio, considerando la volontà di rinnovare da parte del calciatore e del suo entourage. Pertanto, il Genoa potrebbe prenderlo a gennaio, facendo così un favore alla società di Istanbul.

Genoa, offerta ufficiale per Batshuayi: battuta la concorrenza

Battuta la concorrenza, per le volontà che emergono su Batshuayi, nel colpo che lo porta al Genoa. Il calciatore belga vuole un’occasione da titolare e con Gudmundsson che verrà arretrato a centrocampo, sempre in chiave offensiva, affiancherebbe Mateo Retegui nell’attacco di Alberto Gilardino, che si troverebbe così con un attaccante di un certo spessore per la seconda parte di stagione. I 7 milioni potrebbero bastare per completare l’operazione sul calciatore che avrebbe già manifestato la volontà di lasciare il Fenerbahce.