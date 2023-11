Calciomercato Juventus, un big confessa: “Ecco dove vorrei andare”

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro del calciatore: ecco le ultimissime su questo possibile addio. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Dichiarazioni sorprendenti da parte del big, in trattativa per il rinnovo di contratto. Nel corso di una lunga intervista allontana le voci relativi ad una possibile permanenza in bianconera a svela i suoi piani in vista della prossima stagione. Ecco l’obiettivo del calciatore che sogna altri palcoscenici, rispetto alla Juventus.

Si avvicina il big match di campionato Juventus Inter che chiarirà un po’ i piani futuro dei bianconeri che sognano la vittoria dello Scudetto. Intanto, la società si sta già muovendo per la prossima sessione di calciomercato di gennaio 2024. Il club cercherà qualche rinforzo ma tenterà di blindare anche qualche gioiello presente in rosa. Dopo i rinnovi di Locatelli, Gatti e Fagioli, Giuntoli è a lavoro anche per Federico Chiesa, Vlahovic e Bremer. A proposito del brasiliano, ecco le parole sorprendenti rilasciate nel corso di un’intervista.

Calciomercato: l’annuncio sorprende la Juve, ecco chi lo prende

Ecco la confessione del calciatore che, nel corso di una lunga intervista al quotidiano inglese The Telegraph, si è soffermato riguardo il suo destino in bianconero.

Dichiarazioni che, sicuramente, non avranno fatto piacere al direttore sportivo Giuntoli che, da tempo, è in contatto con gli agenti per trovare un’intesa riguardo il prolungamento di contratto del calciatore brasiliano, che è considerato uno dei migliori della rosa della Juve.

Ecco l’annuncio del difensore della Juventus Bremer in merito al suo futuro alla Vecchia Signora.

“Un giorno mi piacerebbe giocare nel campionato di Premier League. Mi piace molto questa lega, così come la Liga in Spagna. Ritengo quello inglese uno dei campionato più eccitanti, guardo le partite con tanto divertimento”.

“Per il momento sono concentrato sulla Juventus, voglio vincere i trofei in bianconero. Poi in futuro si vedrà, siamo una delle migliori squadre del mondo”.

Juventus, Bremer celebra Mazzari: “Per me è come un padre”

Oltre a parlare del suo futuro alla Juventus, Bremer si è soffermato anche sugli inizi di carriera e, in particolare, ha ricordato gli anni di Torino e il rapporto con Walter Mazzarri.

“Per me è stata una figura paterna. Il primo anno in Italia è stato difficile, lui mi è stato vicino. Non ho avuto molte chance per giocare, ero pronto ad andare via ma Mazzarri è stato sincero e mi ha fatto un discorso che ha cambiato la mia visione. Mi ha chiesto di avere pazienza e di concentrarmi sugli aspetti tattici del calcio italiano”.

“Una volta imparato lo stile di gioco della Serie A, mi ha dato l’opportunità di mettermi in evidenza. E’ andato tutto secondo i suoi piani”.