Calciomercato Roma, indizio social sul nuovo acquisto: è fatta

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato della Roma. Ultime notizie sul nuovo acquisto dei giallorossi, indizio social.

José Mourinho prepara la lista della spesa in vista della sessione invernale di calciomercato. La società è già a lavoro per sfruttare al meglio la campagna trasferimenti, che si aprirà ufficialmente a gennaio 2024. Il general manager Tiago Pinto ha le idee chiare riguardo i nuovi acquisti. Ecco tutti i dettagli in merito al colpo in attacco: indizio social del brasiliano che ha lanciato un messaggio ai tifosi della Roma.

Obiettivo di mercato della scorsa estate, il calciatore ha preso una decisione riguardo il suo trasferimento alla Roma. Indizio social da parte del calciatore: una mossa incredibile che ha sorpreso anche i tifosi che adesso si aspettano nuove sorprese da parte della dirigenza che è pronta a mettere a segno un nuovo acquisto per gennaio.

Calciomercato Roma: la decisione dell’attaccante spiazza i tifosi

La Roma insiste per Pablo Marì. Il difensore spagnolo è uno degli obiettivi di Mourinho in vista del prossimo calciomercato di gennaio 2024. Il calciatore ex Arsenal, che in Italia ha militato anche all’Udinese, è considerato uno dei profili migliori per rinforzare la retroguardia giallorossa. Il suo stipendio, da 2 milioni netti a stagione, non frena la Roma che è pronta a fare un tentativo per prendere dal Monza Marì, che sarebbe un ottimo sostituto di Smalling.

Ecco, intanto, nuovi indizi di mercato riguardo il nome del prossimo acquisto: attraverso i social, il bomber brasiliano ha lanciato un messaggio chiaro all’ambiente giallorosso.

Calciomercato: niente Roma, Marcos Leonardo lo comunica sui social

Il ventenne attaccante brasiliano, che in estate era ad un passo dal club giallorosso, ha smesso di seguire la Roma su Instagram. Le lunghe trattative della scorsa sessione di mercato, che hanno portato ad un nulla di fatto, avevano lasciato un segno profondo sull’umore del giocatore che era rimasto malvolentieri al Santos. La promessa di cessione, nel calciomercato di gennaio 2024, aveva convinto Marcos Leonardo a restare in Brasile. Con l’avvicinarsi della sessione invernale, si aprono le porte a nuove indiscrezioni relative al futuro di Marcos Leonardo che sicuramente non andrà alla Roma.

Niente Roma, Marcos Leonardo è un obiettivo del Newcastle

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, a gennaio è previsto l’arrivo in Europa di Marcos Leonardo. L’agente del brasiliano, Rafaela Pimenta, è a lavoro per definire la cessione dell’attaccante che vuole lasciare il Santos. Nella lista delle pretendenti non c’è la Roma, che aveva cercato in estate il giocatore salvo poi puntare su Lukaku e Azmoun. Non a caso Marcos Leonardo ha smesso di “seguire” la Roma su Instagram.