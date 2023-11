Cecilia incanta il parterre: gli scatti sono mozzafiato

By

Cecilia Rodriguez in una notte da sogno, serata di gala per la showgirl argentina con una serie di scatti pazzeschi e seducenti

In questi giorni, è decisamente sotto i riflettori Belen Rodriguez, e non potrebbe essere altrimenti, viste le ultime notizie sulla sua vita privata che stanno appassionando i fan e la community. Ma non dobbiamo dimenticarci di sua sorella Cecilia, ugualmente capace di conquistarci con il suo fascino sublime.

La minore delle sorelle Rodriguez, lo sappiamo, ha iniziato a splendere da tempo di luce propria, ritagliandosi un suo spazio nel mondo dello spettacolo e nel cuore degli ammiratori. Una bellezza per certi versi diversa rispetto a quella di Belen, ma ugualmente degna di nota e in grado di raccogliere consensi a destra e a manca.

Cecilia all’inizio della carriera ha faticato a uscire dal ‘cono d’ombra’ della sorella maggiore, ma con il tempo ci è riuscita e adesso parliamo di una modella apprezzatissima in campo internazionale, testimonial di svariati brand prestigiosi e con un seguito sui social di tutto rispetto, ormai in prossimità dei cinque milioni di followers su Instagram. Le sue apparizioni pubbliche sono sempre intrise di classe ed eleganza da vendere, Cecilia sa come attirare l’attenzione con il suo personale stile che lascia sempre il segno.

Cecilia Rodriguez, la notte ti fa bella: l’abito scollato è un capolavoro

Se Belen si sta godendo una bella vacanza alle Maldive insieme al nuovo fidanzato, che verosimilmente potrebbe diventare il suo futuro sposo, i fan attendono notizie sul matrimonio di Cecilia e di Ignazio Moser, un evento che si aspetta da lungo tempo. Nel frattempo, la coppia continua a dare spettacolo dovunque vada. Nell’ultimo weekend, in quel di Siviglia, per un evento di gala davvero superlativo.

In uno dei tanti eventi promozionali che la coinvolgono, ancora una volta Cecilia si fa notare con un vestito elegantissimo e sensuale. Il dettaglio che attira inevitabilmente l’attenzione è quello di una scollatura prorompente e intrigante ma non volgare, come sempre lo stile della ‘Cechu’ ottiene il risultato sperato.

Il cuore dei fan batte forte, i like arrivano numerosissimi così come anche i commenti, carichi di entusiasmo: “L’abito è bellissimo, ma chi lo porta ancor di più, la sostanza conta”, “Quanta classe”, “Stupenda come sempre”, “Bellezza mozzafiato”, “Sinuosa e spettacolare”.