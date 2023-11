Contatti serrati, per l’Inter è la priorità assoluta

I contatti fra le parti proseguono e ad oggi per l’Inter si tratta di una priorità assoluta: le ultime sull’affare in dirittura d’arrivo.

Gli affari di calciomercato di maggiore successo si verificano spesso sottraendo gli scontentati alle situazioni che vivono nel presente. L’Inter ne tiene conto, in vista sia delle trattative per gennaio che quelle che vedranno coinvolto il club in estate.

D’altronde, la rosa attualmente a disposizione di mister Simone Inzaghi è molto competitiva, ma per mantenere alto il livello bisogna provvedere con innesti che corrispondano sempre più ai profili utili per le idee tattiche.

In questo scenario potrebbe presto assumere un ruolo da protagonista Tiago Djalò. Il difensore portoghese classe 2000, in forza al Lille, è in scadenza di contratto e ad oggi non ci sarebbero trattative in corso circa un possibile rinnovo del vincolo. Il giocatore conosce bene sia l’Italia che Milano, siccome l’ultima trafila giovanile l’ha realizzata al Milan.

La società nerazzurra aveva pensato a Djalò già durante l’estate, tuttavia un infortunio al legamento crociato anteriore della gamba destra aveva poi chiaramente spinto il club a spostare lo sguardo altrove. Lo stop però è una questione del passato: il lusitano è pronto per essere impiegato a tempo pieno.

L’Inter ha scelto il prossimo rinforzo per la difesa: è una vecchia fiamma

A inibire il rinnovo i Tiago Djalò con i francesi sarebbe proprio questa promessa d’amore all’Inter, che potrebbe divenire realtà a giugno prossimo a parametro zero. Fin da adesso però si stanno stabilendo i fondamentali affinché si trovi l’accordo, scansando spiacevoli sorprese.

I contatti fra le parti vanno avanti da mesi. I nerazzurri stanno lavorando sotto traccia, anche per non infastidire il Lille, che ancora spera in un ripensamento per un nuovo contratto. Ma a questo punto un’ipotesi del genere si fa sempre più remota, mentre si avvicina sempre di più quella di vedere questo possente difensore indossare la maglia nerazzurra.

Tiago Djalò piace anche alla Juventus, perciò i nerazzurri vogliono fin da subito marcare il territorio. L’arrivo in rosa del calciatore portoghese, tuttavia, non dovrebbe creare alcun attrito col collega Matteo Darmian. Nonostante il vincolo in essere scada nel giugno del 2024, l’Inter pare intenzionata a far valere l’opzione per allungare l’accordo fino al 2025. A prescindere, come gesto di riconoscenza per le prestazioni offerte, l’Inter si siederà a parlare con gli agenti del giocatore per rinegoziare i termini dell’accordo in favore di Darmian. Nessun addio, resterà anche se dovesse arrivare Djalò.