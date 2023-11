Italia: contratto Spalletti, c’è una novità

Importanti notizie che riguardano il futuro della Nazionale con l’Italia di Luciano Spalletti che si è preso la prima gioia personale da quando è diventato il commissario tecnico.

Arrivato dopo l’ex Roberto Mancini che ha lasciato la Nazionale per andare a guidare per tantissimi milioni quella dell’Arabia Saudita, ora l’attuale commissario tecnico Luciano ha ottenuto la qualificazione agli Europei 2024.

Un traguardo che bisognava raggiungere a tutti i costi, soprattutto perché la Nazionale arriva alla competizione da Campione in carica e per provare a dimenticare l’ultima delusione del Mondiale 2022 senza aver partecipato per mancata qualificazione, come già era accaduto nel 2018.

Luciano Spalletti Italia: la situazione

Luciano Spalletti ha ottenuto con l’Italia ciò che desiderava e aveva in mente. Perché l’obiettivo del commissario tecnico era proprio questo di dover andare avanti con il progetto ottenendo la qualificazione alla prossima competizione che arriverà in estate del 2024. In più, c’era la chiara volontà di provare a mettere in pratica subito i meccanismi per dare anche un bel gioco fluido e divertente alla Nazionale.

Detto, fatto. Perché il lavoro fino a questo punto di Luciano Spalletti sembra impeccabile con l’Italia e per questo motivo c’è la volontà di continuare sotto questo punto di vista. La Federazione si sta già muovendo per provare a far diventare Luciano uno dei commissario tecnici più longevi sulla panchina della Nazionale per tantissimi altri anni.

Contratto Spalletti Italia: la scadenza

L’ex allenatore del Napoli che oggi è il nuovo Ct azzurro, ha un contratto di 3 milioni di euro a stagione con l’Italia. Questo lo stipendio di Spalletti da quando è sulla panchina della Nazionale, con la durata del contratto che va in scadenza dopo i Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Ma la scadenza di contratto di Spalletti potrebbe anche essere spostata con un nuovo contratto ancora più lungo. Perché al momento c’è grande fiducia nella Federazione nei confronti dell’allenatore.

Italia: la decisione di Spalletti sul futuro

La decisione finale spetterà soltanto a Spalletti che se sentirà di non riuscire a dare più di quanto farà con l’Italia allora non si farà problemi a farsi da parte. Da capire anche se all’allenatore mancherà la possibilità di allenare qualche squadra di club nel quotidiano rispetto a quello che accade con la Nazionale.

Soltanto nei prossimi mesi si potrà iniziare a pensare ad un rinnovo di contratto o un addio per Spalletti, al momento c’è solo voglia di fare bene al prossimo obiettivo, che diventa ora l’Europeo 2024.