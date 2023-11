Esonero in Italia, l’annuncio non lascia dubbi: parla l’agente

Ultimissime notizie riguardo il futuro dell’allenatore italiano, alle prese con una situazione non facile. C’è l’annuncio dell’agente riguardo l’esonero.

Problema serio per il tecnico che è finito sulla graticola a seguito degli ultimi risultati negativi. Il campo, purtroppo, in questa fase non sta aiutando l’allenatore che è anche sfortunato. Momento no per la squadra che ha evidenziato non pochi problemi. Ecco perché in città già girano strane voci riguardo il destino dell’allenatore che è a rischio esonero. C’è l’annuncio dell’agente in merito al futuro del mister.

Quale futuro per l’allenatore italiano? Ci sono nuovi indizi in merito al destino dell’allenatore, protagonista di alcuni risultati negativi. Ecco la decisione della società riguardo il tecnico che è finito nel mirino della critica.

Esonero per il tecnico, la decisione della società spiazza i tifosi: parla l’agente

Numeri incredibili per la squadre che, nelle ultime cinque partite di campionato, ha ottenuto una sola vittoria. Delusione totale da parte della tifoserie che non s’aspettava un rendimento del genere da parte della squadra. Ecco perchè l’allenatore è finito nel mirino della tifoseria che ha iniziato a contestare il tecnico.

I risultati dell’ultimo periodo certificano e confermano le difficoltà della squadra che, da inizio stagione, non ha brillato sotto il punto di vista del gioco. Difficoltà evidenti che hanno portato la società a fare delle riflessioni riguardo il destino dell’allenatore.

Questa pausa poteva essere utile per un ribaltone in panchina ma alla fine ha prevalso la linea del City Football Group che ha confermato la fiducia all’allenatore del Palermo Eugenio Corini.

Esonero Corini Palermo, c’è l’annuncio dell’agente

Il procuratore Dario Canovi ha parlato del futuro a Palermo di mister Corini. Ecco l’opinione dell’operatore di mercato che ha espresso il suo pensiero, nel corso di un’intervista a tmw, riguardo il destino dell’allenatore, protagonista di alcuni risultati negativi.

“Corini molto spesso ha fatto bene nei club in cui è andato. Ovviamente, a tutti capita avere dei periodi di crisi. Bisogna superarli con tranquillità. Nel calcio italiano, quando le cose non vanno bene, siamo soliti dare la colpa all’allenatore. Credo, comunque, che il Palermo faccia bene a dare fiducia ad Eugenio Corini”.

Canovi, infine, ha dato un giudizio riguardo il campionato di Serie B.

“In Serie B c’è grande bagarre soprattutto se consideriamo che squadre come Palermo e Parma hanno perso contro il Lecco. Ci sono sette-otto squadre che possono dire la loro in un campionato come quello cadetto. Cremonese e Samp hanno le qualità per risalire, dai blucerchiati mi aspetto una risposta nel corso del prossimo calciomercato”.