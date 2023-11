Grave lutto per il calciatore: è morto in vacanza a Dubai

Bruttissima notizia che arriva in queste ultime ore con il calciatore che ha appreso quanto accaduto: è morto ancora giovane per infarto e mentre era in vacanza a Dubai.

Una terribile notizia che ha scosso la famiglia e anche il club che ora vuole provare a fare qualcosa, perché le prossime ore saranno decisive anche per la stagione, ma ad una notizia simile non si può restare impassibili.

Una situazione difficile ora quella che sta vivendo tutta la famiglia, con il messaggio che è arrivato anche in queste ore che ha commosso tutti. Uno sfogo non facile da mandare giù senza lacrime.

Lutto nel calcio: il calciatore ha perso il padre

Un grave lutto quello che sta affrontando ora Firmino, che era legatissimo al padre che è morto in queste ultime ore mentre si ritrovava in vacanza a Dubai. Il padre del calciatore brasiliani è morto per infarto secondo quanto confermato dai medici locali. Una notizia terribile appresa dal giocatore che è stato costretto a salutare suo padre all’età di soli 62 anni.

L’ex calciatore del Liverpool, oggi in forza all’Al-Ahli, è stato costretto a dover salutasre il proprio padre che è morto, con Roberto Firmino che sui proprio social ha mandato giù un lungo messaggio con tutte le emozioni che si porterà sempre deto per suo padre José Roberto Cordeiro de Oliveira che è stato colpito da un infarto lo scorso sabato sera mentre si trovava a Dubai per un viaggio con il resto della famiglia. Il corpo della persona deceduta sarà riportato a Maceió, in Brasile, sua città Natale, per il saluto finale.