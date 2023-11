Genoa: rientro Gudmundsson, salta più partite

Brutte notizie che arrivano per il Genoa riguardo le condizioni fisiche di Albert Gudmundsson che si è infortunato e dovrà stare fuori diverse settimane.

Il vero leader e trascinatore del club ligure dovrà stare fuori fermo senza poter dare una mano alla propria squadra nelle gare decisive della stagione. Perché ora ci sono aggiornamenti in merito alle sue condizioni.

Si è infortunato durante la sosta delle Nazionali il calciatore con il proprio club ed ora bisognerà capire cosa deciderà con lui il Genoa dove sarà curato visto quello che è accaduto. Un problema muscolare non di poco conto.

Genoa: infortunio Gudmundsson, le condizioni

Si è fermato in uno degli ultimi allenamenti Albert Gudmundsson che ha iniziato questa stagione al Genoa da vero leader. Sono stati già 7 i gol messi a segno in 14 partite stagionali tra campionato e Coppa. Per questo motivo ora il club ligure perde una figura veramente importante per poter affrontare i prossimi impegni stagionali. Un’assenza non di poco conto che può rischiare di creare dei seri guai alla società in termini di classifica.

Perché proprio le prossime partite saranno decisive per il Genoa visto che affronterà una serie di scontri diretti dove però non prenderà parte Gudmundsson che si è fatto male. Da capire come si evolverà ora questa vicenda visto che la società vuole avere il prima possibile il giocatore a disposizione, ma nell’idea principale c’è quella di non forzare il suo recupero che potrebbe compromettergli la stagione con nuove ricadute.

Genoa: quante partite salta Gudmundsson

Distrazione ad un polpaccio per Gudmundsson del Genoa. L’attaccante islandese non sarà a disposizione di Alberto Gilardino per le prossime partite. Infatti, salterà almeno le prossime due gare contro Frosinone ed Empoli.

Bisognerà quindi aspettare un po’ per rivedere Gudmundsson in campo con la maglia del Genoa, perché è certo, come riportato dal sito ufficiale del club, che Albert resterà fuori per infortunio per le due partite di campionato contro Frosinone ed Empoli, per capire poi quando tornerà nuovamente in campo.

Calendario Genoa: rientro Gudmundsson

Calendario fitto di impegni quello del Genoa che dopo le due partite di campionato tornerà in campo in Coppa Italia con gli Ottavi di Finale contro la Lazio. E’ per quella partita che Gudmundsson può tornare in campo, o ci sarà poi dopo qualche giorno la gara di campionato con il Monza, altra possibile data per il rientro.