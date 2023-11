Haaland, verdetto tremendo: non ci sarà

Arriva un verdetto tremendo per il bomber Erling Haaland: nonostante i suoi gol non ci sarà, ecco il motivo.

Non arrivano buone notizie dal campo per Erling Haaland. Il super bomber del Manchester City, reduce da una stagione in cui ha vinto tutto e, secondo molti, avrebbe anche meritato di conquistare il Pallone d’Oro, non potrà partecipare a una delle grandi manifestazioni della prossima stagione. Il verdetto è arrivato ed è estremamente negativo per il centravanti.

Nella storia sono stati molti i grandi campioni che hanno conquistato ogni tipo di trofeo e vittoria con il proprio club ma non hanno saputo o potuto ripetersi anche in Nazionale. E Haaland potrebbe aggiungersi molto presto a questa lunga lista.

Non è stata infatti particolarmente fortunata per il bomber del City questa parentesi di novembre dedicata alle qualificazioni per Euro 2024. Il centravanti non solo ha rimediato un infortunio durante la sfida con le Far Oer, problema fisico che lo ha costretto a rientrare subito a Manchester, ma ormai è anche certo della mancata qualificazione della sua Norvegia.

Per gli scandinavi non c’è più alcuna chance di accesso alla fase finale di Euro 2024, nemmeno tramite playoff. Ed è un flop destinato a far discutere.

Novegia out da Euro 2024: che batosta per Erling Haaland

Dopo aver dovuto guardare i Mondiali dal divano, Erling dovrà fare lo stesso anche con Euro 2024. La maledizione che tiene fuori la sua Norvegia dalle fasi finali delle competizioni più importanti per le nazionali continua.

In un girone in cui Scozia e Spagna hanno dominato, strappando il pass per la Germania già a ottobre, Haaland e compagni speravano almeno di potersi qualificare per gli spareggi del prossimo marzo. Una speranza che però è stata infranta in questi giorni dal risultato dell’ultimo match d’Israele.

Come ben sappiamo, ai playoff avranno accesso le migliori quattro squadre di ognuna delle quattro leghe della Nations League 2022-23 che hanno mancato la qualificazione diretta. Inserita nella Lega B, la Norvegia avrebbe dovuto compiere un autentico miracolo per cercare di qualificarsi ai playoff. Le sue speranze erano aggrappate a una sconfitta rumena con Israele.

Il destino della Norvegia, con i risultati acquisiti negli ultimi mesi, non era dunque nelle proprie mani. Se la nazionale semita avesse superato nello scontro diretto la Romania, conquistando la qualificazione diretta a Euro 2024, Haaland, Odegaard e compagni sarebbero riusciti ad arrivare ai playoff.

La vittoria ottenuta per 2-1 dai rumeni, vincitori del proprio girone di qualificazione, ha però infranto definitivamente le speranze degli scandinavi. Con questo risultati Israele scivola ai playoff, mentre la Norvegia resta ufficialmente fuori dal torneo, mancando l’ennesima qualificazione alle fasi finali di un grande evento che ormai manca da Euro 2000, edizione degli europei svolta a pochi giorni dalla nascita di Erling.