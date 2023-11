Serie A: un club vuole Spalletti, allenerà anche l’Italia

Possibile svolta nel mondo del calcio italiano con Luciano Spalletti che può allenare un top club di Serie A e in contemporanea anche la Nazionale dell’Italia.

Il futuro dell’attuale commissario tecnico potrebbe essere sorprendente. Perché in vista di quello che accadrà nei prossimi anni che può arrivare una svolta importante per il calcio.

La società vuole provare a puntare sul tecnico in vista del futuro, dandogli la possibilità di allenare sia il club che la Nazionale con un doppio impegno inedito.

Italia: Spalletti allenerà in contemporanea un club?

Luciano Spalletti è ad oggi uno dei migliori allenatori italiani in circolazione e per questo motivo che si parla tanto di un suo possibile doppio impiego. Ma questo è possibile? Sì, ed è anche già capitato come vedremo più avanti. La regola però è anche ufficiale: perché non esiste una norma univoca che vieti ad un’allenatore di seguire sia un club che una Nazionale.

Per questo motivo anche Luciano Spalletti potrebbe diventare allenatore di un club restando però allo stesso tempo anche il ct della Nazionale dell’Italia. Da capire con chi si potrà creare un’occasione simile in Serie A.

Juventus: Spalletti nel mirino, resterebbe nell’Italia

Luciano Spalletti piace tanto da molto alla Juventus per il post Allegri. A fine stagione si tireranno le somme e la società bianconera potrebbe anche pensare di affidare al tecnico la panchina, restando però allo stesso tempo anche ct dell’Italia.

E’ già accaduto che in passato ci siano stati allenatori che hanno guidato i club e le Nazionali in contemporanea per diverso tempo. E’ questa l’idea che vuole provare a portare avanti la Juventus con Spalletti ct della Nazionale dell’Italia se dovesse decidere di separarsi da Allegri a fine stagione.

Spalletti allenatore Juventus e Italia in contemporanea: i precedenti del passato

Spalletti allenatore in contemporanea di Juve e Italia? Questo è un qualcosa che è già capitato in passato. Infatti, Fatih Terim nel 2013 allenò contemporaneamente Turchia e Galatasaray. Nello stesso anno, Miguel Herrera aveva la guida tecnica del Club America e della nazionale del Messico.

Un altro esempio è accaduto in Russia più volte, quando Leonid Slutsky che allenava il CSKA Mosca prese il posto di Capello come ct della Russia. Sempre nella stessa Nazionale è capitato a Hiddink, che venne chiamato al Chelsea quando allenava i russi.

Altro grande ricordo con Alex Ferguson è accaduto questo quando allenava l’Aberdeen, ma venne chiamato per sostituire lo scomparso Jock Stein sulla panchina della Scozia. Come Dick Advocaat nel 2010 c.t. del Belgio e allenatore dell’Az Alkmaar.

Il primo però su tutti fu Rinus Michels, quando nel 1974 condusse l’Olanda alla finale mondiale, mentre era anche tecnico del Barcellona.