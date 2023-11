Juventus, Giuntoli anticipa anche l’Arabia Saudita: colpo da 50 milioni

Juventus, Giuntoli anticipa anche l’Arabia Saudita. Il direttore dell’Area tecnica bianconera è pronto a sferrare l’attacco decisivo.

Sono i giorni che precedono la grande sfida che domenica sera porrà di fronte all’Allianz Stadium Juventus e Inter. Ma sono anche le settimane che preannunciano la sessione di mercato invernale che potrebbe cambiare non poco i destini futuri della Juventus.

Cristiano Giuntoli è al lavoro e il fronte offensivo della Juventus è il reparto più attenzionato. Nonostante l’ottima, ed insperata, classifica l’attacco bianconero non sta assicurando il suo contributo in termini realizzativi. Chiesa, Vlahovic, Kean e Milik sono tutti, in maniera diversa, sotto esame e la prossima estate potrebbe attuarsi un’autentica rivoluzione del reparto.

La questione più urgente, oltre al “file” Vlahovic, riguarda Federico Chiesa. Contratto in scadenza 2025, valore di mercato in crescita viste anche le prestazioni con la maglia della Nazionale, poche possibilità al momento di rinnovare il contratto in essere con il club bianconero. Alla base della difficile trattativa ci sono le richieste esose del calciatore, che visto anche l’interesse delle big di Premier League sta chiedendo alla Juve un contratto che almeno pareggi l’attuale stipendio di Dusan Vlahovic, che a sua volta sta contrattando un rinnovo (al ribasso) e potrebbe essere anche lui ceduto.

Ecco perché a quel punto la domanda sorge spontanea: chi prenderebbe eventualmente il posto di Chiesa? Si è parlato a lungo di Mimmo Berardi, ma ad ogni sessione la situazione inizia improvvisamente a complicarsi e sfumano i margini di trattativa.

Ma c’è un altro calciatore ben più giovane, promettente e quotato che potrebbe fare al caso di Allegri. Jadon Sancho, attaccante inglese del Manchester United e della nazionale inglese, classe 2000, è un altro pallino di Giuntoli.

L’attaccante è in rotta con il suo club ma, al momento, ha ancora costi, sia per quanto riguarda il cartellino che l’ingaggio, ritenuti inaccessibili dalla Juventus. L’esperto di mercato, Nicolò Schira, con un post su X ci informa riguardo le ultime notizie riguardanti Sancho: “Jadon Sancho ha ricevuto una ricca offerta da un club saudita. Non rientra nei piani del Manchester United ed è pronto a partire dopo la rottura con Ten Hag. Il BVB e la Juventus sono alla finestra per un prestito, anche se lo stipendio (16 milioni l’anno) è troppo alto e il MUFC deve pagarne una buona parte”.

Questo fa ben sperare la Juventus che, dal canto suo, dovrà trovare la formula giusta per poter chiudere una trattativa comunque complessa. Giuntoli avrebbe intenzione di proporre al club inglese un prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto a 50 milioni di euro. Una sponda per la Juventus potrebbe arrivare da Jean Claude Blanc, ex dirigente e presidente della Juventus tra il 2006 e il 2011, in procinto di essere nominato amministratore delegato del Manchester United. Blanc è uomo legato a Ratcliffe, miliardario britannico pronto ad acquistare il 25 per cento del club.

Chiesa, Vlahovic, Kean e Milik a un lato, David e Sancho dall’altro rappresentano il presente e il possibile futuro attacco della Juventus. Il mercato di gennaio potrebbe dare le prime indicazioni, anche in vista della successiva sessione estiva.