Milan: rientro Leao, c’è un nuovo problema

Momento difficile per il Milan e il suo campione Rafa Leao. Perché il portoghese si è infortunato nell’ultima partita di campionato pareggiata con il Lecce per un problema muscolare e ora il suo rientro non è chiaro.

Il calciatore non è nemmeno partito con la Nazionale ed è rimasto a riposo, ma se prima c’era positività per rivederlo in campo nelle prossime partite, adesso non è più così.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano le condizioni del giocatore che rischia seriamente di non riuscire a dare una mano al resto della squadra in questi impegni decisivi per la stagione.

Calendario Milan: quando torna Leao

Se prima c’era speranza e chiarezza, adesso è una grossa incognita il ritorno in campo di Rafa Leao. Perché il calciatore rossonero rischia seriamente di stare fuori più a lungo del previsto e la situazione diventa quindi ora difficile. Perché la società può pensare di affrontare i prossimi impegni senza il proprio punto di forza offensivo. In questa stagione, nelle prime 16 partite, il portoghese ha messo a segno 4 gol e 4 assist, numeri più bassi rispetto al solito, ma le sue giocate restano decisive in quasi tutte le partite.

Il rientro di Leao era previsto per dopo la sosta delle Nazionali contro il Borussia Dortmund, ma adesso le cose sembrano essersi complicate. Perché il calciatore potrebbe non saltare soltanto la sfida con la Fiorentina. Triplo impegno casalingo dei rossoneri in casa tra Fiorentina, Borussia Dortmund e Frosinone in tre partite che rappresentano tanto in questo momento per la classifica del campionato e del girone di Champions. Da capire, quindi, quando tornerà in campo il portoghese.

Milan: rientro Leao, la data

Il rientro di Leao in casa Milan rischia di slittare e quindi avvenire più tardi del previsto. Come riportato da SportMediaset, se prima c’era come data il 28 novembre nella partita contro il Borussia Dortmund, adesso potrebbero esserci dei problemi per il recupero in quella gara di Champions League.

Questo significherebbe che Pioli dovrà fare a meno di Leao contro la Fiorentina, il Borussia Dortmund e a quel punto anche il Frosinone, per lasciar recuperare al meglio il calciatore e poi essere a totale disposizione contro Atalanta e Newcastle, gare più che importanti per il proseguo della stagione. Il rientro del calciatore resta ancora da chiarire.

Milan: tempi recupero Leao, deve ancora guarire

Leao non si è ancora ripreso dalla lesione di primo grado del bicipite femorale destro accusata nell’ultima trasferta di campionato contro il Lecce. Per questo motivo il calcaitore del Milan continua a svolgere numerose terapie, ma i tempi di recupero si stanno allungando, Pioli rischia di dover fare a meno del proprio talento.