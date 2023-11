A Milano sono ore calde in merito alla questione stadio, ma è arrivato un annuncio anche in merito al fallimento.

Perché sono caldi i temi toccati quest’oggi, in merito appunto a quella che è la situazione per un club ai vertici di Serie A, che in questo periodo sta studiando una posizione strategica legata al nuovo stadio.

A prendere voce è l’amministratore delegato del club che, in occasione del DLA Piper Sport Forum allo stadio San Siro, ha parlato di quella che è la situazione finanziaria e non solo, c’è all’interno della società. Una notizia in merito a quelle che sono stati i rumors sul fallimento della società di Milano e molti altri temi, quelli toccati nel corso di questo tardo pomeriggio.

Nuovo stadio e fallimento del club a Milano: l’annuncio

Al DLA Piper Sport forum a Milano, hanno parlato diversi uomini dello sport del calcio italiano e, tra questi, anche l’amministratore delegato di uno dei due club di Milano.

Al centro delle vicende il futuro di San Siro stesso, stadio che rischia di essere demolito, con la possibilità di vedere un nuovo impianto a Milano, appunto per Milan e Inter.

Ha svelato quello che è stato un retroscena sul fallimento del Milan, il suo amministratore delegato, Giorgio Furlani. Un retroscena che avrebbe dell’incredibile per quella che era la situazione finanziaria del club, che è stata raccontata per bene dall’ad rossonero.

Retroscena sul fallimento del Milan: parla Furlani

Quelle che seguono, sono le parole sul fallimento del Milan, da parte di Giorgio Furlani. Un fallimento che si sarebbe rischiato in merito alla passata gestione del club, nel periodo pre-Elliot. Ecco cos’ha detto Furlani: “Il Milan non era una società sostenibile, come lo è diventata oggi. Parliamo di una situazione dove c’era un finanziamento di controllo, Elliot è diventato proprietario per caso, quando c’è stato il fallimento dell’azionista. Come Elliot, abbiamo dovuto ripartire da quattro colonne fondamentali. Successo sportivo, aggiustamento dei costi, investimenti in area commerciale e il nuovo stadio. Sull’ultimo c’è ancora molto da dire e fare”.

Furlani parla del nuovo stadio: ecco dove sarà costruito

Giorgio Furlani, ad del Milan, ha parlato dunque anche della questione stadio. Lui annuncia quello che sarà il luogo della costruzione: “Il nuovo progetto sullo stadio abbiamo provato a metterlo in piedi. Adesso però ci siamo buttati su San Donato. Abbiamo fatto il primo utile col bilancio, l’ultimo che c’è stato, dopo diciassette anni e ciò qualifica il risanamento partito da Elliot, e di una fase di crescita con RedBird. Cedere un big ogni anno? Con Tonali è successo, in futuro vediamo”.