Mourinho gelato: se ne va, addio alla Roma ad un passo

José Mourinho gelato: se ne va, l’addio alla Roma sembra essere ad un passo per la disperazione del tecnico e dei tifosi. Ecco i dettagli

Brutta tegola in casa Roma e per José Mourinho. Il pupillo dell’allenatore portoghese se ne può andare presto, l’addio ai giallorossi sembra essere ad un passo.

Mou è rimasto gelato dopo l’evolversi della vicenda, non si aspettava questo epilogo considerando quanto sta investendo e credendo sul giocatore in questione.

In una stagione maledetta, soprattutto con gli infortuni, in casa giallorossa, lo Special One a centrocampo si è spesso affidato alla linea composta da Cristante, Paredes e come terzo ha quasi sempre preferito Bove ad Aouar. Ovviamente tenendo presente della lunga degenza di capitan Pellegrini. Il prodotto del settore giovanile giallorosso è uno dei gioielli che Mou ha deciso di lanciare e proteggere, contro tutto e tutti.

Classe 2002, arrivato alla Roma quando aveva solo 10 anni, Bove è uno di quei ragazzi che vivono la maglia giallorossa come una seconda pelle e che, proprio per questo, danno tutto per la causa. A Mourinho calciatori così piacciono parecchio e per questo mai come con il portoghese il giovane Edoardo sta trovando parecchio spazio.

Mourinho gelato, il suo pupillo se ne va: l’addio alla Roma è ad un passo

Edoardo Bove è il giocatore prediletto da Mourinho nell’ultimo periodo. Nelle varie interviste ne ha sempre parlato bene: da quel “è un cane malato” detto con accezione positiva, di calciatore sempre affamato e con la bava alla bocca, agli elogi pubblici dopo la debacle contro lo Slavia Praga in Europa League. Mou infatti affermò di non voler salvare nessuno dei suoi eccetto proprio Bove.

Il centrocampista giallorosso sta trovando sempre più spazio negli undici titolari e chissà ora come andranno le cose quando torneranno tutti gli infortunati, a partire da Pellegrini. Ma adesso il mirino si sposta sul suo rinnovo che tarda ad arrivare. L’attuale contratto scade nel 2025 e non si riesce a trovare un accordo per prolungargli il contratto in scadenza.

Ecco perché l’addio è sempre più probabile, a giugno ma occhio anche a qualche pista già a gennaio. Bove rischia di lasciare la Roma a breve, senza raggiungere un prolungamento di contratto sarà arduo vederlo ancora in giallorosso a lungo. Mourinho però non ci sta e la notizia può averlo gelato: non vuole perdere il suo pupillo.

