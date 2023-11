Paolina da impazzire: banane e wurstel tra le mani

Paola Saulino, la celebre Paolina dei social, con i suoi scatti accende sempre i sensi del pubblico: visione illegale in primo piano

Paola Saulino, che su Instagram tutti conoscono ormai come Paolina, è una vera e propria garanzia in termini di sensualità esplosiva, che non manca mai di mettere in risalto in ognuno dei suoi scatti. Appuntamenti praticamente quotidiani da non perdere, tra post e stories, tutti carichi di un fascino incontenibile e che non può lasciare indifferenti.

La bellezza verace e dalle curve conturbanti, unite al suo fare sempre e comunque piuttosto malizioso, di Paola si sono ormai fatte conoscere in tutto il web, in Italia e non solo. Un profilo Instagram che vanta oltre 230 mila followers, che viene letteralmente preso d’assalto dagli ammiratori più irriducibili. Paola si caratterizza sempre e comunque per pose ai limiti della censura, le sue forme giunoniche sono diventate iconiche e non deludono mai le attese.

Nel corso dell’estate, dopo aver festeggiato lo scudetto del suo Napoli, si è concessa lunghe vacanze rubando la scena a Mykonos e Ibiza, rivaleggiando a distanza con i suoi scatti anche con autentiche star della community come Ivana Knoll. Di sicuro si è fatta valere e sta continuando a farlo dal suo ritorno ‘a casa’, a Londra, dove vive per larga parte dell’anno.

Paola Saulino, tifo rovente per l’Italia: la doppia merenda da stadio tra le mani stuzzica i followers

Da grande appassionata di calcio, però, Paola non poteva mancare all’Olimpico, per spingere l’Italia a una vittoria importante contro la Macedonia, nella strada verso Euro 2024. I tifosi romani hanno avuto anche un altro motivo per esaltarsi, oltre al successo degli azzurri, eccome.

In tribuna, Paola ha dato spettacolo, con un look che lasciava decisamente poco all’immaginazione, una maglietta trasparente a far vedere praticamente il lato A in purezza e una ‘merenda’ piuttosto particolare.

Hot dog con wurstel e banane tra le mani: quando si tratta di stuzzicare e provocare l’attenzione dei fan Paola non è seconda a nessuno e la fantasia in questi casi viaggia davvero veloce. Visioni bollenti che non hanno bisogno di nessuna ulteriore spiegazione e non stupisce, dunque, sia il fatto che i tifosi attorno a lei la guardino estasiati, sia la replica da parte degli ammiratori social a suon di like e commenti su di giri.