Roma, addio Mourinho: l’annuncio sul futuro e su Totti

Manda un messaggio chiaro ai Friedkin, José Mourinho, in merito a quelle che sono le ultime sul suo addio alla Roma.

Negli ultimi giorni e nel corso di questa sosta per le Nazionali, non sono mancate le notizie proprio in merito ai saluti del portoghese, alla fine di questo campionato. A dire il vero, voci sulla separazione, erano emerse già in merito ad un potenziale esonero, che non è poi arrivato per alcuni buoni recenti risultati ottenuti dallo Special One e dalla sua squadra.

Alla fine, le cose tra Mourinho e la Roma potrebbero interrompersi comunque, con un annuncio ben preciso fatto proprio dallo stesso tecnico portoghese che si è lasciato scappare alcune cose proprio sul rapporto con i Friedkin, non più serenissimo a quanto pare.

Mourinho e l’addio alla Roma: l’annuncio del portoghese sul futuro

Il contratto di José Mourinho ha la scadenza fissata al 30 giugno 2024, poi sarà separazione con la Roma.

Sembrano non ci siano le condizioni per continuare il rapporto tra il club capitolino e lo stesso Special One, che potrebbe concludere l’annata, con o senza successi, ma salutando il popolo giallorosso, senza rinnovo.

Un rinnovo del quale non si discute praticamente più perché ammette, lo stesso Mourinho, che non ci sono le condizioni per continuare alla Roma. Questo, considerando il modo nel quale non si parla più di contratti e situazioni di questo tipo, con la proprietà.

Roma, Mourinho al TG1: “Con i Friedkin non si parla di rinnovo”

Ha parlato José Mourinho, allenatore della Roma probabilmente fino al 30 giugno 2024. Non di più perché, ai microfoni del TG1 in un’intervista che poi sarà pubblicata integralmente nella giornata di venerdì, ha parlato di quella che è la situazione contrattuale con i giallorossi. Ecco cos’ha detto l’allenatore portoghese: “Non lo so qual è il mio futuro, io so solo che è da un po’ di tempo che non ne parlo più con i Friedkin, ultimamente ho avuto più colloqui legati alle cose di campo. Siamo una squadra che è arrivata due volte consecutive in una finale europea, farlo anche questo terzo anno in Europa League – sarebbe la seconda volta nella competizione di fila, ndr – sarebbe qualcosa di clamoroso. Ma noi ci proveremo”.

Mourinho parla anche di Totti: “Ti devo rispondere in maniera difensiva”

Tra le domande, sulle quali poi verranno pubblicate le intere dichiarazioni dello Special One, anche quella sul ritorno alla Roma per Francesco Totti. Il tecnico José Mourinho risponde così: “Ti devo dare una risposta in maniera difensiva. Questa cosa è una cosa che dipende solo da lui e dalla società, non è una cosa che mi riguarda”.