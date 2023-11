Si ritira una stella del calcio italiano, il messaggio commovente della Juve

Una stella del calcio italiano ha dato ufficialmente l’addio al rettangolo verde, la Juve lo saluta con un messaggio commovente che strappa lacrime ai tifosi!

Uno dei migliori interpreti dell’ultimo decennio del calcio italiano si è ufficialmente ritirato, dopo l’annuncio dato ai fans negli ultimi giorni. L’addio era nell’aria dalla scorsa stagione, cioè da quando aveva smesso di calcare il rettangolo di gioco ma si era preso qualche mese per riflettere. Alla fine è addio, scarpette appese definitivamente al chiodo.

Ci riferiamo a Fabio Quagliarella, un campione nella vita prima che nel calcio, che si è ritirato a 40 anni suonati. La sua ultima esperienza alla Sampdoria si è conclusa mestamente, con la retrocessione dei doriani, ma il capitano l’ha fatto a testa alta, mettendoci sempre la faccia anche quando non era colpa sua. Le ragioni del ritiro le ha spiegate stesso lui in un’intervista concessa a Sky.

“Sì ho smesso, sono stato costretto a farlo. Ero svincolato ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter giocare a calcio. Non posso scendere in campo in queste condizioni”, sono le poche ma significative parole dell’ex attaccante in merito al suo status.

Quagliarella si ritira, il messaggio commovente della Juve

Dunque Fabio Quagliarella alla fine è costretto a lasciare, ma era prevedibile. In fin dei conti l’omaggio ricevuto durante Napoli-Sampdoria, nella sua città natale, nel giorno dei festeggiamenti dello scudetto partenopeo, è stato un addio degno per il giocatore che è stato e un segnale chiaro che quella fosse la sua ultima partita in carriera.

La Juventus l’ha salutato con un messaggio commovente pubblicato sul proprio sito. “Avete mai notato quanti applausi il pubblico bianconero riservasse a Fabio Quagliarella ogni volta che tornava a Torino da avversario dei bianconeri?” è l’incipit della nota. Che poi prosegue: “Purtroppo parliamo al passato perché Fabio ha appena annunciato il suo ritiro. Campione vero, uomo vero, talento sopraffino. Fabio è uno di quei giocatori che ti restano nel cuore. Per i suoi gol, che hanno sempre viaggiato in un range fra il “bellissimo” e l’impossibile”, per l’impegno che ha messo con qualsiasi maglia che abbia indossato”, conclude il comunicato.

Quale futuro adesso per l’ex che si è fatto amare dai tifosi sia del Napoli che della Juve? “Non lo so ancora, avrò tutto il tempo per decidere che strada intraprendere”, dice ancora Quagliarella nell’intervista a Sky. In precedenza si era vociferato di un ingresso alla Sampdoria come dirigente. Ma non è escluso che alla fine possa scegliere di continuare a lavorare attivamente sul campo e quindi intraprendere la carriera da allenatore.