Sorteggio Europei 2024: l’Italia ha una speranza

E’ terminato il girone di qualificazione per i prossimi Europei 2024 per l’Italia che si è qualificata al secondo posto grazie all’ultima giornata dove ha ottenuto un pareggio con l’Ucraina.

La Nazionale di mister Spalletti è riuscita ad ottenere ciò che chiedevano tifosi e federazione, perché dall’addio di Roberto Mancini si respirava aria di incertezza per il futuro degli Azzurri.

Alla fine però il cambio allenatore è servito per riportare fiducia, positività, risultati e anche bel gioco. Per questo motivo ora c’è la volontà di dare continuità a questo progetto.

Italia: Spalletti si qualifica, era il suo obiettivo

In caso contrario non avrebbe usato nessuna scusa, l’avrebbe presa come un fallimento. Per questo motivo ha dato tutto in pochi mesi e pare anche essere riuscito ad ottenere ciò che voleva. Spalletti con l’Italia voleva la qualificazione diretta agli Europei 2024 con i risultati accompagnati dal bel gioco. Nonostante siano stati solo pochi mesi è riuscito ad ottenere tutto questo, perché i tifosi sono tornati a divertirsi con la Nazionale.

I meccanismi di mister Spalletti stanno entrando nella testa dei calciatori e ora c’è la volontà di lavorare sotto questo punto di vista per arrivare agli Europei 2024 preparati e collaudati al meglio, così da poter ottenere un grande risultato che possa riuscire a diventare epico in caso di un’altra vittoria.

Fasce Sorteggi Europei 2024: Italia tra 3 e 4 posto

L’Italia entrerà quindi al prossimo Europeo dalla porta principale, ma lo farà con una posizione non del tutto comoda, visto che rischia di avere un girone complicato. Vincendo il gruppo sarebbe stata testa di serie, ma non sarà così. Arrivando seconda, invece, rischia di ritrovarsi in terza o addirittura quarta fascia.

Sarà decisivo capire come finirà il girone in queste ore del gruppo con Croazia, Turchia e Galles. Al momento l’Italia è in terza fascia, ma rischia di andare ai sorteggi Europei 2024 da quarta fascia, basterà una vittoria alla Croazia contro l’Armenia in queste prossime ore, per l’ultima partita del girone dei croati.

Euro2024: le Nazionali qualificate

Con ogni altro risultato, invece, l’Italia sarà terza fascia. Ma andiamo a vedere quelle che sono già le Nazionali qualificate direttamente a Euro2024, con altre Nazionali in attesa di conferma:

Italia

Germania

Belgio

Francia

Portogallo

Scozia

Spagna

Turchia

Austria

Inghilterra

Ungheria

Slovacchia

Albania

Danimarca

Olanda

Romania

Svizzera

Serbia

Repubblica Ceca

Slovenia

Queste le altre che si sfideranno ai Playoff di marzo per Euro2024: